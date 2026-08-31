Un impactante video comenzó a circular luego del grave accidente de tránsito ocurrido este domingo en la vía Bogotá-Girardot, en el que perdió la vida Gabriela Peña Gómez, quien viajaba como pasajera en una camioneta Mercedes.

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La grabación muestra parte de la secuencia que terminó en el fatal siniestro y se convirtió en una pieza clave para conocer cómo ocurrió la emergencia en esta importante carretera que comunica a Bogotá con municipios de Cundinamarca.

En el vehículo involucrado también se movilizaba Andrés Cubillos, quien, según la información preliminar conocida sobre el caso, sería la persona que estaba al volante cuando ocurrió el accidente.

Video registró el momento del accidente en la vía Bogotá-Silvania

Las imágenes del siniestro muestran la violencia con la que ocurrió el accidente y el momento en el que la camioneta terminó involucrada en la emergencia.

El hecho dejó como consecuencia la muerte de Gabriela Peña Gómez, cuya identidad fue conocida después del accidente ocurrido durante la jornada de este domingo.

La mujer viajaba como pasajera en el vehículo Mercedes y se convirtió en la víctima fatal del grave episodio ocurrido en la carretera.

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El video ha llamado especialmente la atención por mostrar la secuencia del accidente, mientras las autoridades buscan establecer con precisión las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control del automóvil.

Por ahora, la investigación deberá determinar aspectos fundamentales sobre lo ocurrido antes del choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

Investigan versión sobre supuesto estado del conductor

Entre las informaciones que han surgido alrededor del caso está la versión de que Andrés Cubillos presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente. Esta información fue divulgada por El Irreverente, medio de comunicación de Ibagué, aunque todavía deberá ser confirmada o descartada oficialmente por las autoridades.

Según indicó el medio ibaguereño, las circunstancias relacionadas con el supuesto estado del conductor tendrán que ser establecidas mediante las pruebas y procedimientos correspondientes dentro de la investigación.

Por esa razón, aún no existe una conclusión definitiva sobre si el presunto consumo de alcohol tuvo alguna relación con el siniestro que terminó con la muerte de Gabriela Peña Gómez.

El Irreverente también informó de manera preliminar que Andrés Cubillos tendría antecedentes relacionados con otros accidentes de tránsito.

Al igual que ocurre con la información sobre su posible estado en el momento del choque, este aspecto tendrá que ser revisado y establecido por las autoridades competentes antes de que pueda determinarse si existe algún antecedente que tenga relevancia dentro del caso.

Autoridades deberán establecer qué provocó el fatal accidente

La muerte de Gabriela Peña Gómez abrió una investigación para esclarecer todos los detalles del siniestro ocurrido en la vía Bogotá-Silvania.

Los investigadores deberán analizar las condiciones en las que se encontraba el vehículo, el comportamiento de quien estaba al volante y otros elementos que permitan reconstruir lo sucedido durante los segundos previos al accidente.

El video que registró el momento de la emergencia podría aportar información importante para entender la secuencia del hecho, aunque serán las autoridades las encargadas de determinar oficialmente las causas.

Por ahora, el caso continúa bajo investigación y todavía existen interrogantes sobre las circunstancias exactas que provocaron el accidente.

Mientras avanza el proceso para establecer posibles responsabilidades, familiares y personas cercanas a Gabriela Peña Gómez lamentan la muerte de la mujer, quien perdió la vida mientras viajaba como pasajera en la camioneta Mercedes involucrada en el grave siniestro.

Las conclusiones oficiales dependerán de los resultados de la investigación y de las pruebas recopiladas por las autoridades sobre uno de los accidentes que más ha llamado la atención durante este domingo en las carreteras cercanas a Bogotá.

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