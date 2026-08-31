Por: Portal Bogotá

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La inclusión social y la valoración de las personas mayores fueron el eje central de la celebración organizada por la Comunidad de Cuidado El Bosque, en la localidad de Engativá, en Bogotá, en el marco del carnaval “Hagamos este viaje juntos por la diversidad”. Según información oficial divulgada por la Alcaldía de Bogotá, más de 250 personas mayores participaron activamente en este evento, que sirvió como cierre del Mes del Envejecimiento y la Vejez ¡Activado! El carnaval combinó música, color, talento y cultura, logrando reunir distintas generaciones para rendir homenaje a las tradiciones y la diversidad de las regiones de Colombia.

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Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el testimonio de Gonzalo, un adulto mayor que, vestido de chamán, revivió recuerdos de celebraciones pasadas mientras bailaba y compartía con niños, jóvenes, estudiantes y vecinos del barrio Luis María Fernández. Gonzalo, quien ha presenciado el Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Negros y Blancos y las ferias de Cali, encontró en esta jornada una oportunidad para reencontrarse con la alegría de su juventud.

La organización y el éxito del carnaval fueron resultado de semanas de preparación, como destacó Ingrid Carolina Tapiero, coordinadora de la Comunidad de Cuidado El Bosque. Durante este proceso, las personas mayores ensayaron, bailaron, tejieron y cantaron, demostrando talentos que habían permanecido ocultos. Tapiero resaltó el impacto de descubrir y fomentar nuevos talentos, especialmente con la formación de un grupo de danzas. Camilo Ríos, artista escénico, explicó que iniciar estas actividades puede encontrar cierta resistencia, pero que la motivación y el acompañamiento logran que las personas mayores se involucren y se conviertan en protagonistas.

El evento también fue una oportunidad para fortalecer lazos intergeneracionales. Niñas, niños y jóvenes participaron activamente, compartiendo momentos significativos con las personas mayores. De acuerdo con testimonios de los asistentes, la música y la danza sirvieron como puente entre generaciones, fomentando la alegría y el respeto mutuo. El cierre del carnaval incluyó presentaciones teatrales y musicales a cargo de jóvenes artistas del Colegio Don Bosco y el grupo Dazarte, en un ambiente donde la celebración implicó aprendizaje mutuo.

Finalmente, María Cristina Tobón, subdirectora para la Vejez, destacó el impacto positivo del Mes del Envejecimiento y la Vejez ¡Activado!, que se desarrolló en las 30 Casas de la Sabiduría, las 19 Comunidades de Cuidado y los cinco centros transitorios de la ciudad. La celebración buscó resaltar las capacidades y aportes de las personas mayores, promoviendo una vejez activa y digna.

¿Cómo se organizó el carnaval ‘Hagamos este viaje juntos por la diversidad’ en Engativá?

De acuerdo con la información oficial, la organización del carnaval estuvo a cargo de la Comunidad de Cuidado El Bosque, que durante varias semanas preparó ensayos, bailes, tejidos y cantos colectivos. El proceso permitió descubrir nuevos talentos entre las personas mayores y facilitó la creación de un grupo de danzas, convirtiendo a sus integrantes en protagonistas activos de la jornada de cierre del Mes del Envejecimiento y la Vejez ¡Activado!

¿Qué impacto tuvo la participación de diferentes generaciones en la celebración del Mes del Envejecimiento y la Vejez en Bogotá?

La participación de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores favoreció el fortalecimiento de los lazos comunitarios y generacionales, según los testimonios y relatos recogidos por la Alcaldía de Bogotá. La música, los bailes y las actividades conjuntas permitieron crear espacios de respeto, alegría y aprendizaje mutuo, resaltando el valor y la capacidad de las personas mayores en la vida diaria y cultural de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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