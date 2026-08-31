Por: Portal Bogotá

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La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como BibloRed, extiende una invitación a todos los ciudadanos para dar una pausa a sus rutinas y sumergirse en el mundo de la literatura a través del Café Literario. Este evento tendrá lugar el jueves 3 de septiembre de 2026, a partir de las 4:00 p. m., en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, ubicada en la avenida calle 170 #67-51, en la localidad de Suba. La entrada será gratuita y está dirigida a toda la comunidad interesada en descubrir nuevas historias y conversar en torno a ellas.

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De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, el Café Literario representa una oportunidad para fortalecer la cultura a través del encuentro ciudadano. El espacio está diseñado para quienes desean acercarse a la literatura desde la conversación y el intercambio de experiencias, sin que sea necesario tener conocimientos previos o especializados sobre el tema. La propuesta es, precisamente, abrir un diálogo donde las historias y las ideas sean el punto de partida para compartir perspectivas y reflexionar colectivamente.

Durante la jornada, los asistentes podrán leer, conversar y explorar diversos temas, guiados por la curiosidad y el deseo de escuchar otras voces. BibloRed destaca que no se trata de un club de lectura convencional, sino de un espacio abierto que invita a recorrer múltiples miradas sobre la literatura, en un ambiente cálido y propicio para el debate y la socialización. Más allá de la lectura, el valor del evento reside en la construcción de comunidad en torno al libro y la palabra, haciendo de la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo un verdadero punto de encuentro cultural en el norte de Bogotá.

En conclusión, quienes deseen asistir solo deben acudir el día y la hora indicados, listos para sumarse a una conversación rica, plural y participativa. BibloRed pone a disposición este espacio como parte fundamental de su misión de promover la lectura, el diálogo y la cultura ciudadana en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el Café Literario en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo?

El Café Literario es un espacio abierto en el que las personas pueden leer, conversar y compartir percepciones diversas sobre literatura, sin que se requieran conocimientos previos. BibloRed plantea la actividad como un encuentro para dialogar, escuchar y reflexionar a partir de la lectura, fomentando una comunidad interesada en descubrir historias y enriquecer el debate cultural en Bogotá.

¿Cuál es la programación y requisitos para asistir al Café Literario de BibloRed?

Según la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, la próxima edición del Café Literario se realizará el jueves 3 de septiembre de 2026, a las 4:00 p. m., en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, ubicada en la localidad de Suba. La entrada es gratuita y no exige inscripción previa ni requisitos especiales, más allá del deseo de participar y dialogar sobre literatura.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.