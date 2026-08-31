Por: El Espectador

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La Contraloría de Bogotá identificó un posible hallazgo fiscal por un monto de 7.906 millones de pesos, relacionado con la falta de recaudo de impuestos como predial, vehículos e Industria y Comercio (ICA) correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019. Según información del organismo de control, dichas deudas no fueron gestionadas de manera efectiva antes de que venciera el plazo legal para exigirlas, por lo que finalmente salieron de los registros oficiales de la Secretaría Distrital de Hacienda. Para la Contraloría, este hecho podría haber causado una afectación al patrimonio público, pues lo recaudado representa ingresos fundamentales para la ciudad.

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Este hallazgo fue calificado con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por lo que el caso será trasladado a las instancias pertinentes, quienes deberán adelantar los procesos correspondientes para establecer posibles responsables o confirmar si existió una falla administrativa.

La controversia principal radica en la estrategia utilizada por la Secretaría Distrital de Hacienda para depurar las obligaciones que ya habían prescrito. De acuerdo con la auditoría de la Contraloría, la depuración se realizó a través de un cálculo automático sin considerar la cuantía de cada deuda, el perfil del contribuyente o su nivel de prioridad. El órgano de control advierte que debió hacerse un análisis individual de todas las obligaciones, pues tratarlas de manera masiva y sin diferenciación facilita que importantes sumas de dinero dejen de cobrarse y se retiren de los registros contables sin un fundamento suficientemente sólido.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Hacienda respondió negando que el hallazgo sea evidencia de una falla estructural en el proceso de cobro de impuestos de la ciudad. Según datos de la propia entidad, los 7.906 millones corresponden a 2.100 obligaciones fiscales, sobre las cuales se realizaron previamente más de 25.755 gestiones de cobro persuasivo y 2.210 procesos coactivos. Hacienda argumenta que la salida de estas deudas de los registros entre 2023 y 2025 se debió simplemente al vencimiento del periodo legal para exigir el pago y señala que el monto en cuestión equivale solo al 0,06 % de la cartera total de Bogotá a diciembre de 2025, una cifra relativamente marginal en perspectiva global.

Además, la Secretaría Distrital de Hacienda resaltó que, en el periodo 2024-julio de 2026, logró gestionar más de 2.400.000 pagos y recuperar 3,8 billones de pesos, cifras superiores a las alcanzadas en años anteriores, lo que, a su juicio, demuestra eficiencia en su gestión de cobro. Ahora, serán las autoridades competentes las que definan el alcance y las eventuales responsabilidades tras el proceso iniciado por la Contraloría de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Contraloría de Bogotá cuestiona el proceso de depuración de deudas de Hacienda?

La Contraloría señala que la Secretaría Distrital de Hacienda realizó la depuración de obligaciones prescritas mediante un cálculo automático y uniforme, sin hacer un análisis individual de cada caso. Para el ente de control, esto pudo facilitar que deudas por más de 7.900 millones de pesos salieran de los registros sin una justificación sólida, lo que puede interpretarse como una falla en la gestión de recaudo de impuestos en Bogotá.

¿Qué argumentos da la Secretaría Distrital de Hacienda para negar una falla estructural en el cobro de impuestos?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda, antes de retirar las obligaciones de sus registros, realizó miles de gestiones persuasivas y coactivas para intentar el recaudo. Además, explicó que la depuración responde al vencimiento legal de los plazos y que el monto señalado es una mínima fracción de la cartera total de Bogotá, por lo que considera que no existe un problema generalizado en sus procesos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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