La justicia colombiana emitió este 31 de agosto condenó a 16 años de prisión al profesor Mauricio Zambrano, profesor vinculado al colegio Marymount de Bogotá, dentro del proceso que se adelantó por denuncias de abuso contra una estudiante menor de edad.

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La decisión llegó después de cuatro años de proceso penal y se relaciona con los delitos de acceso carnal con menor de 14 años y actos abusivos en persona incapaz de resistir.

De acuerdo con la información conocida durante el caso, los hechos se habrían presentado durante varios años y habrían ocurrido tanto dentro de las instalaciones del reconocido colegio bogotano, donde el sentenciado era docente de educación física, como en sectores cercanos a la institución educativa.

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Juez encontró responsabilidad del profesor Mauricio Zambrano

El sentido de fallo fue emitido luego de que la Fiscalía General de la Nación expusiera sus argumentos durante la etapa de juicio, desarrollada bajo reserva debido a que la víctima era menor de edad cuando ocurrieron los hechos investigados.

Según la acusación del ente investigador, Zambrano aprovechó la posición que tenía como docente y la relación de confianza construida con la estudiante.

La Fiscalía sostuvo que la menor atravesaba una situación emocional particularmente difícil, marcada, entre otros hechos, por el duelo que enfrentaba debido a la muerte de su padre y por la partida de una de sus hermanas hacia otro país.

Ese contexto, según expuso el organismo investigador, habría sido aprovechado por el profesor para establecer una relación de dependencia y superioridad frente a la estudiante.

La investigación determinó que el docente convencía a la joven para encontrarse con él a solas en lugares apartados dentro del centro educativo. Con el paso del tiempo, esos encuentros aumentaron y adquirieron un carácter sexual, de acuerdo con la acusación presentada ante la justicia.

Para la Fiscalía, la condición de profesor de Zambrano y la confianza que la menor depositó en él fueron elementos fundamentales dentro de los hechos analizados durante el proceso judicial.

El ente acusador también argumentó que la situación emocional y psicológica de la víctima afectaba su capacidad para comprender plenamente la dimensión de lo que estaba ocurriendo y para oponerse a los abusos.

Desde 2022 no se conoce públicamente el paradero del docente

Uno de los elementos que ha llamado la atención durante el proceso es que desde marzo de 2022 se conoce muy poca información pública sobre el paradero de Mauricio Zambrano.

El 10 de marzo de ese año, un juez de control de garantías de Bogotá negó una solicitud para imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Desde entonces, el caso continuó su curso en los estrados judiciales hasta llegar a la decisión conocida este 31 de agosto, en la que ordenaron su captura para condenarlo.

La condena representa un avance determinante dentro de un proceso que se prolongó durante cuatro años y que estuvo marcado por la reserva judicial relacionada con la protección de la víctima.

Ahora deberá avanzarse en las siguientes etapas judiciales para establecer las consecuencias penales definitivas que enfrentará el docente condenado.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad que tienen las instituciones educativas y las autoridades frente a la protección de niños, niñas y adolescentes, especialmente en situaciones en las que existen relaciones de confianza y autoridad entre estudiantes y docentes.

La decisión judicial conocida contra Mauricio Zambrano marca un punto clave para la víctima y para el proceso penal, luego de años de investigación y actuaciones ante la justicia colombiana.

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