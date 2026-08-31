Por: Portal Bogotá

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El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, supervisaron este lunes 31 de agosto la habilitación transitoria de dos de los tres ramales del nuevo puente de Venecia, ubicado en la autopista sur con carrera 68. Esta obra forma parte del Grupo 1 de la troncal de TransMilenio por la avenida carrera 68 y su avance es clave en la movilidad de la ciudad, según información publicada por la Alcaldía y el IDU.

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La apertura parcial de este puente busca mejorar el tránsito en la zona de Venecia mientras avanzan los trabajos del paso deprimido de la autopista Sur, que, según reportes del IDU, presenta un progreso del 75,16 %. En palabras del alcalde Galán, “en abril nos comprometimos a que la paralela de la autopista Sur iba a estar lista en julio para sacar el tráfico de Venecia y lo hicimos. Ese mismo mes dijimos que en diciembre habilitaríamos el puente de Venecia, y este lunes dos brazos del puente, de los tres que va a tener, quedaron habilitados”.

El más reciente Plan de Manejo de Tránsito (PMT), implementado de forma provisional, dispone que los buses de TransMilenio circulen en ambos sentidos por el ramal recto del puente, mientras que los buses TransMiZonales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y el tráfico mixto usan el ramal central en sentido occidente-norte. Esto evita la necesidad de que muchos vehículos ingresen al barrio Venecia, facilitando su conexión hacia el norte por la carrera 68.

Según el director del IDU, Orlando Molano, el grupo responsable de este tramo tenía un avance cercano al 40 % en enero de 2024, mientras que el puente presentaba apenas un 12 %. Al corte del 31 de agosto, la obra ya supera el 95 %. El puente de Venecia, integrado por tres ramales de aproximadamente 330 metros cada uno, alcanza casi un kilómetro de longitud y contará con una altura promedio entre los 5,75 y 14,5 metros. La habilitación total está proyectada para finales de 2026.

Entre las novedades de la intervención, también destaca la instalación de 3.642 metros cuadrados de murales realizados por 30 artistas del colectivo Dmental Graffiti Pro, los cuales representan la fauna y la flora local. Esta iniciativa, mencionada por el director Molano, busca fortalecer el sentido de apropiación y el cuidado ciudadano por el espacio público recuperado en el sector.

¿Cómo funcionará el puente de Venecia una vez habilitado completamente en diciembre de 2026?

De acuerdo con lo informado por la Alcaldía y el Instituto de Desarrollo Urbano, el puente contará con tres ramales: uno recto con dos carriles para tráfico mixto (occidente-oriente) y paso de TransMilenio por el deprimido en ambos sentidos; un ramal curvo central, con un carril para buses y otro mixto en sentido occidente-norte; y un ramal curvo pendiente por habilitar, con carriles similares en sentido norte-occidente.

¿Qué significa el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y cómo afecta la movilidad en la zona de Venecia?

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es una estrategia provisional que organiza el flujo de vehículos durante las obras, estableciendo rutas alternativas y prioridades. En el puente de Venecia, este plan permite a TransMilenio y otros vehículos circular de manera eficiente durante la construcción, minimizando la congestión y mejorando la seguridad vial en esa zona de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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