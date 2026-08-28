Por: Portal Bogotá

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TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, dio a conocer cinco recomendaciones dirigidas a quienes usan la estación Calle 72 – Areandina, ubicada en la avenida Caracas. De acuerdo con TransMilenio, estas sugerencias buscan optimizar el ingreso y la salida de pasajeros, mejorando así la experiencia de viaje y facilitando la movilidad dentro de la estación, que recientemente ha visto aumentar su flujo de personas.

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La necesidad de reforzar las recomendaciones llega luego del cierre de la estación Calle 76 – San Felipe el pasado 22 de agosto. Según información oficial, este cierre fue diseñado para dar continuidad a las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Como resultado, gran parte de los usuarios que antes utilizaban la estación cerrada migraron a la estación Calle 72 - Areandina, generando congestiones especialmente en horas pico, en un punto neurálgico que conecta a las localidades de Chapinero y Barrios Unidos.

Entre las principales recomendaciones emitidas por TransMilenio, la primera establece que quienes usen las rutas 8 Guatoque – Veraguas, B18 Terminal, B23 Alcalá, B75 Portal Norte y K23 Portal Eldorado deben ingresar y salir por el costado sur de la estación, puesto que allí paran dichos servicios. En contraste, para los usuarios de las rutas 6 Portal 80, F60 Portal Américas, J24 Universidades y L18 Portal 20 de Julio, la recomendación es optar siempre por el costado norte.

Durante las horas pico, TransMilenio sugiere aprovechar ambos accesos para evitar el cuello de botella habitual en el costado norte, lo que distribuye mejor el flujo y reduce el riesgo de aglomeraciones. Otra medida importante es evitar obstaculizar puertas, zonas de abordaje y pasarelas internas, recomendando además permitir primero el descenso total de los pasajeros antes de intentar ingresar, lo que agiliza el paso y contribuye a una respuesta más eficiente ante cualquier emergencia.

Por último, la entidad promueve el uso de la aplicación TransMiApp y de billeteras digitales para la recarga de la tarjeta TuLlave. Esta alternativa no solo disminuye los tiempos de ingreso y las filas, sino que reduce aglomeraciones, especialmente con la tecnología de Comunicación de Campo Cercano (NFC) disponible en celulares, la cual es compatible con la app Maas.

La estación Calle 72 – Areandina, con 383 metros de longitud, tres vagones, zonas de abordaje de ocho metros de ancho y dos pasarelas, presta servicio actualmente a múltiples rutas del sistema. De acuerdo con TransMilenio, la adopción de estas recomendaciones será clave para una movilidad eficiente en esta etapa de transición y obras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas que paran en la estación Calle 72 – Areandina de TransMilenio?

Actualmente, la estación Calle 72 – Areandina recibe los servicios de las rutas 6, 8, D24, F60, J24, L18, A60, A52, C15, G52, H15, H75, B18, B23, B75 y K23, cubriendo ambos sentidos y permitiendo amplia conectividad dentro de la red de TransMilenio.

¿Qué es la tecnología NFC usada en la recarga de la tarjeta TuLlave?

NFC significa "Comunicación de Campo Cercano" y permite la activación de recargas digitales en la tarjeta TuLlave usando un celular compatible. Esta tecnología agiliza el proceso de ingreso en TransMilenio y ayuda a evitar aglomeraciones en puntos de recarga físicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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