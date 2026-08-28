Por: Portal Bogotá

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Este domingo 30 de agosto de 2026, la ciudad de Bogotá será el escenario de la Carrera de la Solidaridad, uno de los eventos deportivos más destacados del año, organizado bajo el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Para garantizar el desarrollo seguro de esta actividad, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó una serie de cierres viales temporales en varios puntos clave del norte de la capital. Los cierres comenzarán a partir de las 6:00 de la mañana y en la mayoría de los casos se extenderán hasta las 11:30 a. m.

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De acuerdo con información oficial de la SDM publicada en el portal de la Alcaldía de Bogotá, se verán afectados tramos como la calle 57A entre la avenida carrera 30 (también conocida como avenida NQS) y la carrera 27A; asimismo, la carrera 27A entre la calle 57A y diagonal 61C; y la diagonal 61C entre la avenida carrera 30 y la avenida carrera 24. Además, la avenida carrera 30 desde diagonal 61C hasta la avenida calle 92 (en la calzada occidental lenta) tendrá cierre total hasta las 10:00 a. m. en una parte y hasta las 11:30 a. m. en el resto. Igualmente, serán restringidos el paso en algunas secciones de las avenidas carrera 24, transversal 28, avenida calle 53 y avenida carrera 60.

El recorrido de la carrera, que corresponde a una distancia de 21 kilómetros, iniciará en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Desde allí, la ruta avanzará por importantes vías como la calle 57A, carrera 27A, diagonal 61C, avenidas carrera 30, carrera 24, transversal 28, carrera 28, avenida calle 53 y carrera 60, haciendo diferentes retornos en puntos estratégicos y finalizando nuevamente en el estadio El Campín.

Para quienes deban movilizarse por Bogotá durante la mañana del evento, la SDM estableció desvíos autorizados en los sectores del Parque Metropolitano Simón Bolívar y la avenida NQS entre la avenida calle 63 y la calle 92. Por ejemplo, los conductores que circulen por la avenida carrera 60 en sentido norte-sur deberán tomar la avenida calle 63 al occidente y luego la avenida carrera 68 o avenida Rojas. Así mismo, quienes transiten por la avenida calle 53 en dirección oriente–occidente deberán desviarse por la carrera 27 al norte y la calle 53B al oriente. Otros corredores como la avenida carrera 50, la avenida calle 26 y la avenida calle 80 también tendrán rutas alternas específicas, señaladas en los mapas publicados por la Alcaldía.

Adicionalmente, la SDM recomienda el uso de vías alternas como la avenida NQS (sentido sur-norte), avenida carrera 68 (norte-sur), avenida Rojas, avenida calle 68 y avenida calle 63 en ambos sentidos, para evitar congestiones y facilitar la movilidad de los ciudadanos que no participarán en el evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vías estarán cerradas por la Carrera de la Solidaridad 2026 en Bogotá?

Durante el domingo 30 de agosto de 2026, se presentarán cierres totales en vías como la calle 57A, avenida carrera 30 (avenida NQS), avenida calle 53, carrera 27A, diagonal 61C, avenida carrera 24, transversal 28 y carrera 28. Estos cierres, autorizados por la Secretaría Distrital de Movilidad, tendrán lugar desde las 6:00 a. m. hasta aproximadamente las 11:30 a. m., afectando varios corredores del norte de la ciudad y el sector del estadio Nemesio Camacho El Campín.

¿Cuáles son los desvíos y vías alternas recomendadas por la Secretaría Distrital de Movilidad durante el evento?

La Secretaría Distrital de Movilidad sugiere utilizar desvíos como la avenida calle 63, avenida carrera 68, avenida Rojas y avenida NQS en diferentes sentidos. Estas rutas permiten rodear las zonas con restricción y facilitar el tránsito en sectores como el Parque Metropolitano Simón Bolívar y la avenida NQS entre la avenida calle 63 y calle 92, garantizando la movilidad de quienes no participen en la Carrera de la Solidaridad 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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