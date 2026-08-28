Por: Portal Bogotá

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En el marco de la celebración del cumpleaños número 488 de Bogotá, la tradicional Ciclovía Nocturna, denominada ‘Paseo bajo las Estrellas’, iluminó la recta final del Festival de Verano 2026 y convirtió, durante una sola noche, las calles de la capital en un gran escenario de encuentro ciudadano. De acuerdo con datos oficiales del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la edición 49 de este evento permitió que más de dos millones de trayectos se registraran en apenas seis horas, al habilitar cerca de 94 kilómetros de vías para la práctica de actividad física y el disfrute colectivo entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m.

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Según el balance divulgado por el IDRD, la mayoría de los trayectos se efectuaron en bicicleta, con una cifra destacada de 1.550.799 recorridos. Otros medios de transporte alternativo también tuvieron una notable participación: 400.945 trayectos a pie, 52.264 sobre patines y 5.130 en otras modalidades. La presencia de familias, mujeres, jóvenes y personas de todas las edades es reflejo del impacto que tiene la Ciclovía en la apropiación del espacio público y la promoción de la recreación, como señaló Daniel García Cañón, director del IDRD. La apuesta institucional es continuar fortaleciéndola para garantizar espacios cada vez más seguros e incluyentes.

Una de las prioridades de esta edición fue la seguridad y participación de las mujeres, quienes realizaron más de 717.000 trayectos. En este sentido, el IDRD, junto con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, implementó la estrategia pedagógica ‘Del Piropo al Acoso’, diseñada para identificar y prevenir comportamientos de acoso que suelen pasar desapercibidos, así como para fomentar la convivencia y el respeto en el espacio público. Esta iniciativa forma parte de una política orientada a garantizar que parques, calles y escenarios sean lugares seguros y libres para que las mujeres puedan disfrutar la ciudad plenamente.

El evento integró el deporte y la cultura, ya que, además del ejercicio, los asistentes participaron en actividades culturales, como intervenciones artísticas y talleres de serigrafía en puntos emblemáticos como la carrera Séptima, el Parque Santander y el Parque de los Hippies. La jornada fue acompañada por gestores de convivencia y entidades distritales articuladas para velar por el desarrollo seguro y armónico de la noche. Así, el ‘Paseo bajo las Estrellas’ consolidó su propuesta de hacer ciudad a través del movimiento, el encuentro y la apropiación del espacio público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos trayectos se registraron en la Ciclovía Nocturna 2026 de Bogotá?

De acuerdo con los datos divulgados por el IDRD, en la edición 49 de la Ciclovía Nocturna realizada en agosto de 2026 se lograron más de dos millones de trayectos en tan solo seis horas. Esta cifra evidencia la masiva participación de la ciudadanía y la importancia de la actividad física y recreativa en la capital.

¿En qué consiste la estrategia pedagógica ‘Del Piropo al Acoso’ en la Ciclovía de Bogotá?

La estrategia ‘Del Piropo al Acoso’ es una iniciativa del IDRD y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Está orientada a identificar conductas de acoso normalizadas, prevenir violencias y promover el respeto en el espacio público, especialmente durante jornadas como la Ciclovía Nocturna, permitiendo mayores condiciones seguridad y libertad para las mujeres. ‘Acoso’ en este contexto significa cualquier conducta no deseada que cause incomodidad o intimidación en el espacio público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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