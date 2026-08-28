Por: Portal Bogotá

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El sorteo número 2861 de la Lotería de Bogotá se llevó a cabo el jueves 27 de agosto de 2026, despertando el interés de miles de colombianos que semana tras semana confían en este tradicional juego de azar. Con un plan de premios que supera los 34.000 millones de pesos, muchos esperaban la oportunidad de cambiar sus vidas y cumplir sus sueños a través del azar.

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El gran protagonista de la noche fue el millonario premio mayor de 10.000 millones de pesos, que en esta ocasión fue otorgado al número 7280 de la serie 388. Así lo confirmó la propia Lotería de Bogotá en su boletín oficial. Además del premio principal, el evento repartió múltiples pagos por aproximaciones, tanto con como sin serie, y otros premios de menor cuantía, que amplían la posibilidad de que más personas resulten favorecidas.

De acuerdo con la información proporcionada en el portal oficial de la Lotería de Bogotá, los sorteos ordinarios tienen una periodicidad semanal y se realizan todos los jueves a partir de las 10:30 p. m., bajo la supervisión del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Esta regularidad convierte a la Lotería de Bogotá en una de las más esperadas por los aficionados a este tipo de chance en la capital y en otras regiones del país.

En cuanto a la adquisición de los tiquetes, la lotería recomienda a quienes quieran participar hacerlo únicamente a través de canales seguros y legales: ya sea mediante el lotero de confianza, en puntos de venta autorizados o en la página web oficial (www.loteriadebogota.com). De este modo, se garantiza la autenticidad del billete y la tranquilidad para reclamar posibles premios.

Respecto al procedimiento para reclamar un premio, la institución establece dos modalidades: los premios inferiores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden cobrarse directamente con el lotero o en puntos de venta habilitados. En contraste, premios que superen ese valor deben ser reclamados de forma presencial en la sede de la Lotería de Bogotá, ubicada en la carrera 32A con calle 26-14, en Bogotá.

¿Cuál fue el número ganador del sorteo 2861 de la Lotería de Bogotá?

El premio mayor de la Lotería de Bogotá, correspondiente al sorteo número 2861 realizado el 27 de agosto de 2026, fue entregado al número 7280 de la serie 388, según lo certificó la propia lotería. Este premio ascendió a la suma de 10.000 millones de pesos.

¿Dónde se pueden reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?

Para premios menores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, el ganador puede realizar el cobro con su lotero habitual o en puntos de venta autorizados. Si el premio supera dicha cantidad, debe reclamarlo directamente en la sede de la Lotería de Bogotá, en la dirección carrera 32A # 26-14, en Bogotá, de acuerdo con las indicaciones oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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