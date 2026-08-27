La investigación por el asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, ocurrido a la salida de un gimnasio en el norte de Bogotá, dio un nuevo giro. La Fiscalía estableció que el ataque no estaba dirigido contra ellos y que el objetivo de los sicarios era otro empresario.

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Según la unidad investigativa de EL Tiempo, se trata de Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, un empresario vinculado al sector del oro y la minería, quien, según la información expuesta durante la audiencia contra uno de los implicados en el crimen, era la persona que un grupo de al menos seis individuos tenía como objetivo.

El empresario señalado como el verdadero objetivo del grupo criminal está relacionado con varias compañías. Entre ellas figura OP Gold Capital, sociedad de la que aparece como representante legal y que ha participado en procesos relacionados con proyectos de exploración minera.

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También está vinculado a OP Aurum Capital, una compañía con presencia en Panamá, según la información conocida sobre su actividad empresarial, según detalló el citado medio.

¿Quiénes participaron en homicidio de Gustavo Aponte y por qué se equivocaron?

El caso volvió a tomar fuerza luego de la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, conocido como ‘Tony’, uno de los presuntos participantes en el plan criminal. La detención se produjo varios meses después del ataque que acabó con la vida de Aponte y de su escolta, el pasado 11 de febrero.

Durante la audiencia de legalización de captura, la fiscal 100 de la Unidad de Vida, Elsa Reyes, reveló detalles de la investigación y explicó que los implicados se habrían comunicado a través de un grupo de WhatsApp denominado ‘Los Gladiadores’.

Según la información conocida por el rotativo, en ese grupo participaban personas identificadas con los alias de ‘Zorro’, ‘Bam Bam’, ‘Carepapa’, ‘JJ’, ‘Pequeño’, ‘Moncayo’ y Llanos, conocido como ‘Tony’. La investigación apunta a que realizaron seguimientos, vigilancias y otras actividades previas para ubicar a la persona que pretendían asesinar.

Sin embargo, al momento de ejecutar el plan, el sicario habría confundido a su objetivo y disparó contra Aponte, reconocido empresario del sector arrocero y propietario de Arroz Sonora, y contra Luis Gabriel Gutiérrez, quien lo acompañaba como escolta.

La defensa de la familia de Aponte también confirmó que la investigación permitió establecer que el asesinato fue producto de una equivocación. Mario Iguarán, abogado de las víctimas, señaló que los responsables pretendían atentar contra Oliver Peñaranda.

Ahora, con la identificación del hombre que habría sido el verdadero objetivo, la Fiscalía avanza en una investigación que cambió por completo la hipótesis inicial del crimen y que busca determinar quién ordenó el ataque contra Olimpo Antonio Oliver Peñaranda y por qué terminó con la muerte de dos personas ajenas al plan criminal.

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