Luego de alrededor de seis meses de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, el abogado de la familia de Gustavo Aponte, Mario Iguarán, anunció este jueves que fue capturado uno de los responsables del asesinato del empresario y su escolta, mientras salían de un gimnasio en el norte de Bogotá.
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Además, indicó que los investigadores pudieron determinar que “se trató de un lamentable error”, pues los criminales, al parecer, tenían como objetivo a otro sujeto.
“Se materializó la captura el día de ayer en Villavicencio del delincuente Leonel Llanos, quien era la persona que conducía la moto el día de los lamentables hechos. Si bien aún no se ha identificado al sujeto que disparó contra Gustavo Andrés y su escolta, debe decirse que dentro de la investigación está plenamente documentado que de lo que se trató fue de un lamentable error. Estos sujetos, miembros de una organización criminal, de una oficina de sicarios, pretendía asesinar al señor Olimpo Antonio Oliver Peñaranda”, indicó el abogado.Lee También
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Aponte fue asesinado en febrero de este 2026 al frente de un reconocido gimnasio ubicado en la calle 85 de Bogotá. El sicario vestía traje formal y lo esperó más de 15 minutos a la salida del lugar. Además, una moto lo esperaba para huir una vez completara el crimen.
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