Por: Caracol TV

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Luego de alrededor de seis meses de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, el abogado de la familia de Gustavo Aponte, Mario Iguarán, anunció este jueves que fue capturado uno de los responsables del asesinato del empresario y su escolta, mientras salían de un gimnasio en el norte de Bogotá.

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Además, indicó que los investigadores pudieron determinar que “se trató de un lamentable error”, pues los criminales, al parecer, tenían como objetivo a otro sujeto.

Aponte fue asesinado en febrero de este 2026 al frente de un reconocido gimnasio ubicado en la calle 85 de Bogotá. El sicario vestía traje formal y lo esperó más de 15 minutos a la salida del lugar. Además, una moto lo esperaba para huir una vez completara el crimen.

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