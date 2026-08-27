Por: El Espectador

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En el corazón del barrio Santa Fe, conocido en Bogotá por su relación histórica con la prostitución y escenarios de vulnerabilidad social, ha surgido un espacio que apuesta al cambio y la inclusión: El Castillo de las Artes. Situado en la calle 23 # 14-19, este inmueble rescatado y restaurado fue transformado en un vibrante centro cultural, donde diferentes comunidades encuentran un escenario para la creación artística y el encuentro colectivo, según informa El Espectador.

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Este centro cultural, ubicado en la localidad de Los Mártires, representa una labor conjunta de varias entidades públicas. Tras años de deterioro y abandono, El Castillo fue recuperado con el apoyo del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) y la Sociedad de Activos Especiales. Lejos de desconocer su pasado, los responsables optaron por preservar su nombre y resignificar la memoria del lugar, como un acto de reconocimiento a su historia ligada al trabajo sexual y a la convivencia de poblaciones marginadas.

La iniciativa nació como un proyecto institucional para intervenir un territorio atravesado por exclusión y vulnerabilidad. Desde sus comienzos, el arte fue concebido como el vehículo para acercar la cultura a habitantes de calle, trabajadores sexuales, personas trans, migrantes, niños y jóvenes, muchas veces víctimas de discriminación y violencia. María Elena Rodríguez, líder del proyecto especial de Idartes, destaca que El Castillo de las Artes no establece barreras para quienes quieran participar. La idea es que cualquier persona, independientemente de su condición, pueda acercarse a vivir experiencias artísticas en uno de los sectores más complejos de la ciudad.

Lo que distingue a este centro de otros espacios culturales es su administración pública y la decisión consciente de llevar la oferta cultural y artística a lugares con dinámicas sociales desafiantes. La experiencia recogida en testimonios recopila cómo la expresión artística no solo posibilita nuevas formas de encuentro y comunicación, sino que transforma la manera como las personas se ven a sí mismas y son percibidas por otros.

Programas como “Castillo al Barrio” buscan superar las fronteras físicas y extender la presencia del centro cultural más allá de sus muros, llevando talleres, teatro, danza, pole dance y otras expresiones artísticas a los alrededores. En el proceso, han surgido retos significativos: las necesidades fundamentales no satisfechas de los participantes pueden poner en riesgo la permanencia y efectividad de los talleres, y la discriminación sigue siendo un obstáculo persistente.

Pese a ello, la apuesta se mantiene firme en el poder del arte como motor de reconocimiento, empoderamiento y construcción social, en un sector que exige mucho más que simples ofertas culturales.

¿Cuál es el objetivo principal de El Castillo de las Artes en Bogotá?

El proyecto tiene como objetivo central resignificar la memoria del lugar y acercar la cultura y las artes a comunidades históricamente excluidas en el barrio Santa Fe y la localidad de Los Mártires, ofreciendo un espacio para la creación, la expresión y el empoderamiento colectivo, de acuerdo con El Espectador.

¿Cómo impactan las actividades de El Castillo de las Artes a las poblaciones vulnerables?

Según testimonios recopilados por El Espectador, las actividades impulsadas en El Castillo ofrecen alternativas de inclusión y transformación social para personas que enfrentan discriminación y condiciones de vida adversas, utilizando el arte como herramienta para el reconocimiento y la integración en la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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