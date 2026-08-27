Por: Portal Bogotá

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Este viernes 28 de agosto de 2026 la medida de pico y placa en Bogotá volverá a regir, conforme a lo establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Es fundamental que los habitantes y quienes transiten por la ciudad conozcan de antemano los detalles sobre quiénes pueden circular, sus horarios y las condiciones establecidas para evitar sanciones.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, los vehículos particulares que puedan circular ese día son aquellos cuyas placas terminen en los números 6, 7, 8, 9 y 0. Para los taxis, la restricción es diferente: tienen permitido transitar los taxis cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0. Los horarios estrictos para vehículos particulares serán desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., mientras que los taxis se podrán movilizar desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

A quienes por motivos particulares necesiten estar exentos de la medida, la SDM ofrece la opción del Pico y Placa Solidario. Este mecanismo permite, de acuerdo con información oficial, pagar una tarifa para circular con su vehículo durante la restricción, pero es necesario realizar el proceso a través de los canales digitales oficiales. Los usuarios pueden buscar información y registrarse directamente en la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad, en la sección especial del Pico y Placa Solidario.

Las autoridades de movilidad enfatizan la importancia de no caer en estafas ni confiar en intermediarios. Según la SDM, el único canal autorizado para gestión y pago del Pico y Placa Solidario es el portal oficial www.movilidadbogota.gov.co, accediendo siempre a través del botón de pago PSE disponible en la página. La SDM reitera enfáticamente que no existen páginas alternativas ni intermediarios para realizar este trámite, subrayando así el compromiso con la transparencia y la seguridad de los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá para vehículos particulares y taxis en 2026?

La Secretaría Distrital de Movilidad establece que el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá aplica de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que para los taxis la restricción rige de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Esto obliga a los conductores a programar sus desplazamientos dentro de los horarios permitidos según el último número de la placa del vehículo.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cómo funciona el proceso de exención?

El Pico y Placa Solidario es una modalidad ofrecida por la SDM que permite a los conductores pagar para estar exentos temporalmente de la restricción de pico y placa en Bogotá. El proceso debe hacerse únicamente a través de la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde los interesados pueden consultar los requisitos, costos y completar el pago por medio del sistema PSE.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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