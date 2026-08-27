La Policía Metropolitana de Bogotá identificó a ‘La Plancha’ como la estructura delincuencial a la que pertenecerían los tres hombres capturados luego del asesinato del intendente de la Sijín, Edilberto Pinilla Cárdenas, ocurrido en medio de la respuesta de las autoridades a un triple homicidio en Ciudad Bolívar.

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De acuerdo con el general Giovani Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, los detenidos harían parte de un grupo delincuencial común organizado que tiene presencia en esa localidad del sur de la capital y cuya principal actividad estaría relacionada con el tráfico de estupefacientes.

¿Qué es ‘la Plancha’ y por qué causa temor en Bogotá?

La declaración permite establecer que ‘La Plancha’ ya estaba en el radar de las autoridades antes de los hechos que terminaron con la muerte del funcionario de la Sijín. Según explicó Cristancho, la Policía había adelantado operativos contra integrantes de esa organización y tenía investigaciones relacionadas con otros hechos violentos registrados en Ciudad Bolívar.

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Uno de los antecedentes mencionados por el comandante corresponde a la captura, un día antes del homicidio del intendente, de alias ‘Miguel’. Este hombre es señalado de tener una posible participación en un doble homicidio ocurrido en febrero de 2026.

Qué se sabe de ‘La Plancha’

La información entregada por la Policía apunta a que ‘La Plancha’ es una estructura criminal con actividad en Ciudad Bolívar, vinculada principalmente al expendio y tráfico de drogas. Además, las autoridades la relacionan con investigaciones por homicidios ocurridos en la zona.

Sin embargo, todavía no está establecido judicialmente que los tres capturados sean responsables del asesinato del intendente Pinilla Cárdenas. Su posible pertenencia a la organización y su participación específica en los hechos deberán ser determinadas dentro de la investigación adelantada por las autoridades.

Otro punto pendiente tiene que ver con las armas encontradas durante el procedimiento. El general Cristancho explicó que, por ahora, la Policía no puede afirmar que hayan sido utilizadas en el asesinato del uniformado ni en el triple homicidio que motivó la intervención de los agentes.

Los elementos incautados serán sometidos a cotejos balísticos, una prueba que permitirá establecer si alguno de los proyectiles o armas está relacionado con las escenas de los crímenes.

La Policía anunció que reforzará los operativos en Ciudad Bolívar y que trabajará de manera coordinada con la Fiscalía para avanzar en las investigaciones contra ‘La Plancha’. El objetivo será establecer qué responsabilidad tendrían los capturados en los hechos violentos y determinar si existen más integrantes de la organización vinculados con estos casos.

La muerte de Pinilla Cárdenas ocurrió cuando los uniformados atendían la situación derivada del triple homicidio. El caso puso nuevamente bajo la lupa la violencia asociada a estructuras dedicadas al tráfico de drogas en algunas zonas de Ciudad Bolívar y llevó a las autoridades a reforzar las acciones contra estos grupos.

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