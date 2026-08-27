Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, quien hacía parte de la Sijín (Seccional de Investigación Criminal) de la Policía Metropolitana de Bogotá, falleció este jueves tras resultar herido en un operativo adelantado en Ciudad Bolívar. Este procedimiento tenía como objetivo esclarecer un triple homicidio ocurrido horas antes en la misma zona del sur de la ciudad, hecho presuntamente vinculado a una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y a disputas territoriales.

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Según la información entregada por las autoridades, el intendente Pinilla Cárdenas, de 39 años, junto con sus compañeros, tenían la tarea de localizar y capturar a los presuntos responsables del crimen múltiple. En medio de esa investigación, los uniformados se enfrentaron a un intercambio de disparos con los sospechosos. Durante el enfrentamiento, Pinilla Cárdenas fue impactado por una bala y, aunque sus compañeros lo trasladaron rápidamente al Hospital de Meissen, los médicos no lograron salvarle la vida. El intendente deja un hijo de 10 años y contaba con una trayectoria de casi 19 años en la institución.

Posterior al ataque, la Policía reforzó la vigilancia en el sector y desplegó un operativo que desembocó en la captura de tres personas, así como la incautación de tres armas de fuego. Ahora, las autoridades avanzan en la identificación de los detenidos y evalúan si existe una relación directa con el asesinato del uniformado y el triple homicidio que originó la intervención policial en el sector.

El general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que la lucha contra estas estructuras criminales continuará. En palabras del oficial: “No vamos a parar todas las actividades policiales, no vamos a dejarnos meter miedo y vamos a enfrentar a estos delincuentes de forma contundente”. Esta postura fue respaldada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien lamentó la muerte del intendente y expresó su solidaridad con la familia. Galán instruyó a la fuerza pública a continuar tras los responsables, manifestando: “La instrucción a la Policía es no descansar hasta capturar a todos los miembros de la banda responsables de este lamentable hecho”.

La investigación continúa mientras la comunidad de Ciudad Bolívar y la institución policial lamentan la pérdida del uniformado, en medio del compromiso institucional por esclarecer tanto el triple homicidio como el ataque a la fuerza pública.

¿Quién era el intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, policía asesinado en Ciudad Bolívar?

El intendente Edilberto Pinilla Cárdenas pertenecía a la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá. Tenía 39 años, casi 19 años de servicio y era padre de un niño de 10 años. Participaba en labores investigativas relacionadas con crímenes graves, como el triple homicidio ocurrido recientemente en Ciudad Bolívar.

¿Cuáles son los hechos que rodean el asesinato del policía en Ciudad Bolívar según las autoridades?

De acuerdo con la Policía Metropolitana, Pinilla Cárdenas realizaba una investigación por un triple homicidio asociado a bandas de tráfico de estupefacientes en el sur de Bogotá. Durante el operativo, hubo un enfrentamiento armado en el que resultó herido mortalmente, y las autoridades capturaron a tres sospechosos e incautaron armas de fuego.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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