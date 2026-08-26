Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El presidente Abelardo de la Espriella reafirmó el respaldo del Gobierno nacional al Metro de Bogotá, una obra emblemática para el desarrollo de la capital. La administración nacional, en conjunto con la Alcaldía, se comprometió no solo a terminar la Primera Línea del sistema de transporte masivo, sino también a impulsar las siguientes etapas de expansión. Este anuncio se realizó tras una reunión con Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y junto a la designación oficial de Clara Lucía Sandoval Moreno como gerente para Bogotá por parte del Gobierno nacional, de acuerdo con información publicada por ‘El Diario’.

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La nueva gerente, Clara Lucía Sandoval, actuará como un canal directo entre el Gobierno central y el Distrito, con el objetivo de dar seguimiento a los proyectos estratégicos de la ciudad. De la Espriella puntualizó que la creación de esta figura no implica duplicidad de funciones ni aumento burocrático innecesario: Sandoval buscará articular y gestionar acciones para entregar resultados reales. Para el mandatario, la meta es fortalecer la cooperación institucional, evitando que discusiones políticas interfieran en el avance de obras fundamentales.

Respecto al Metro, el compromiso del Ejecutivo se extiende más allá de la finalización de la Línea 1, incorporando en su agenda la construcción de la Línea 2, estudios de factibilidad para la Línea 3 y la proyección de una Línea 4. De la Espriella subrayó la importancia de contar con una visión de largo plazo guiada por criterios técnicos, económicos y de movilidad, despojando el debate de consideraciones ideológicas. Galán celebró esta “hoja de ruta” y valoró que la alianza contemple tanto la continuidad como la futura expansión del sistema de transporte masivo.

Sandoval, quien ha tenido una destacada trayectoria como concejal y líder institucional, se planteó trabajar con enfoque estratégico y operativo para remover obstáculos en proyectos claves. Además del Metro, la agenda conjunta incluye el Regiotram—vital para la conexión entre Bogotá y Cundinamarca—y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, decisiva para sanear el río Bogotá. Infraestructura vial, vivienda, servicios públicos, ambiente y competitividad también figuran entre las prioridades, todas con mecanismos de seguimiento definidos.

La seguridad urbana resultó otro eje esencial en la reunión, destacando el fortalecimiento de la fuerza pública, tecnologías y estrategias de inteligencia para combatir delitos como la extorsión y el acoso. Según Galán, el nuevo esquema trae una comunicación más fluida y un compromiso concreto, esenciales para que los proyectos no se queden en simples anuncios. Así, el Metro se perfila como la primera gran prueba de esta renovada relación institucional, que busca consolidar una red de transporte moderna, eficiente y proyectada al futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué papel desempeñará Clara Lucía Sandoval como gerente para Bogotá?

Clara Lucía Sandoval, nombrada gerente para Bogotá por el Gobierno nacional, se encargará de articular la comunicación y la gestión entre la Nación y el Distrito, haciendo seguimiento a proyectos estratégicos de la ciudad. Su papel no busca crear más burocracia, sino facilitar la toma de decisiones conjuntas y resolver obstáculos que puedan retrasar iniciativas, según palabras del presidente De la Espriella.

¿Cuál es el compromiso del Gobierno nacional con el Metro de Bogotá y sus futuras líneas?

El Gobierno nacional, en cabeza de De la Espriella, comprometió el respaldo total a la terminación de la Línea 1 del Metro de Bogotá y anunció el impulso decidido a la Línea 2 y la factibilidad de la Línea 3, además de proyectar una eventual cuarta línea. Esta hoja de ruta fue presentada para garantizar una visión integral, técnica y sostenida del desarrollo del sistema de transporte masivo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.