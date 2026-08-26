En un movimiento estratégico para consolidar su equipo de trabajo, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella expedió este martes 25 de agosto un paquete de 24 decretos con los que oficializó nombramientos, encargos temporales y la salida formal de funcionarios que venían ocupando cargos clave desde la administración de Gustavo Petro. Los cambios impactan de manera transversal a sectores tan sensibles como el financiero, la salud, la seguridad, la diplomacia y el comercio exterior.

Sigue a PULZO en Discover

Entre las designaciones más destacadas sobresale la llegada de Martha Luz Reyes Ferro como nueva directora de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en reemplazo de Wilmar de Jesús Mejía. La salida de Mejía se concretó mediante una declaratoria de insubsistencia tras la tormenta política desatada por los cuestionamientos sobre su paso previo por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y su presunta aparición en archivos incautados a las disidencias de las Farc de alias Calarcá en Anorí, Antioquia. Aunque en su momento Mejía negó cualquier vínculo ilícito tildando los señalamientos de un “montaje mediático” y afrontando una investigación preliminar de la Procuraduría, el Ejecutivo optó por renovar la cúpula de la entidad antilavado.

El engranaje directivo también se robusteció con la llegada de Julia Eva Pretelt Vargas a la Superintendencia de Sociedades; Pablo Andrés Rivas Herazo a la Superintendencia Financiera; María Andrea Godoy Casadiego a la Superintendencia Nacional de Salud; Karen Patricia Hernández Blanquicett en la Superintendencia de la Economía Solidaria; Elda Arely de Hoyos Guayazán como Contadora General de la Nación; y José Luis Castañeda Tiria a la cabeza de Migración Colombia. En el plano diplomático y sectorial, se oficializó a María Consuelo Araújo Castro como embajadora de Colombia ante Estados Unidos, a Camilo Naman Louis Castaño como cónsul general en Nueva York, a Julián Felipe Franco Restrepo como viceministro de Turismo, y a Pedro Agustín Roa Arboleda en el Viceministerio de Asuntos Migratorios, además de las designaciones en el ICA, Artesanías de Colombia, la ESAP y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

El paquete normativo también confirmó la salida de Javier Pava de la gerencia del Fondo Adaptación, cargo que ocupaba desde julio, siendo reemplazado de manera encargada por el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto González. A esto se suman encargos estratégicos en el Banco Agrario, Fiduciaria La Previsora, ENTerritorio, la Imprenta Nacional y la gerencia del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil.

Lee También

Finalmente, uno de los alcances jurídicos de mayor impacto se materializó a través del Decreto 1281, el cual derogó de manera colectiva treinta decretos expedidos entre 2023 y 2026 para dejar sin efectos las designaciones de los representantes presidenciales que operaban en los consejos directivos de 26 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y cuatro Corporaciones para el Desarrollo Sostenible (CDA, Coralina, Cormacarena y Corpourabá), reconfigurando el control del Gobierno en las regiones.