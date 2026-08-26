Un fuerte coletazo sacudió las altas esferas de la seguridad gubernamental en la mañana de este martes 25 de agosto, cuando se confirmó la salida del coronel Jorge Delgado —oficial del curso 75 y exsecretario privado del general en retiro William Rincón— del esquema de protección que acompaña al presidente de la República, Abelardo De La Espriella. La decisión se precipitó luego de que la Unidad Investigativa revelara que el experimentado uniformado aparece mencionado en un delicado proceso por presunto tráfico de influencias, el cual se desprende de una indagación mayor sobre tráfico de municiones, armas y explosivos que ya ha dejado a varios policías de esquemas de altos dignatarios tras las rejas.

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De acuerdo con la información obtenida por fuentes policiales, las suspicacias giran en torno a una llamada telefónica realizada durante un operativo en el municipio de Guasca. Según el reporte, en medio del procedimiento un intendente de apellido Cuestas habría asegurado que el coronel Delgado se encontraba con ellos y que habría intervenido para favorecer a los detenidos antes de apartarse del puesto de control. Sin embargo, el alto oficial rechazó tajantemente esta versión al ser consultado por El Tiempo, aclarando que su única instrucción fue ajustada estrictamente a la ley: “En el caso que se menciona de la llamada, a mí me contactó un oficial retirado a quien habían detenido. Él fue quien me llamó y me pasó al teléfono al uniformado que estaba haciendo el operativo. Yo pregunté qué pasaba y me dijo que habían detenido al oficial con armas; mi respuesta fue: ‘Haga el procedimiento que tenga que hacer'”.

Visiblemente molesto por los señalamientos, el oficial defendió su honorabilidad y denunció un presunto montaje para dañar su carrera: “Están tergiversando la información porque yo no intercedí por nadie. Que haya dicho que se hiciera el procedimiento no quiere decir que esté cohonestando con ellos” y sentenció: “Estoy dispuesto a aclarar todo. Esto es un intento por desprestigiarme”. Horas más tarde, a través de un comunicado oficial a la opinión pública, el coronel profundizó en su defensa ratificando que “nunca he beneficiado a ningún grupo ilegal, nunca he facilitado sus actividades y jamás he tenido participación o vínculo alguno con organizaciones criminales”.

En el documento, el oficial cuestionó con dureza el impacto mediático de las acusaciones sin que medie un debido proceso: “Lo que sí considero inaceptable es que se pretenda convertir una información no comprobada en una condena pública y que se afecte mi honra sin que exista una decisión oficial y sin que se me permita ejercer plenamente mi derecho a la defensa”. Finalmente, tras agradecer la confianza depositada por el presidente De La Espriella y sus superiores, el coronel advirtió que no dejará pisotear su legado institucional construido a lo largo de “29 años y 2 meses de servicio”, asegurando con firmeza que “defenderé mi nombre con todas las herramientas que me otorgan la Constitución y la ley” para evitar que una información falsa destruya su absoluta entrega a Colombia.

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