El Gobierno de Gustavo Petro destinó 33.000 millones de pesos a través de Prosperidad Social para financiar ceremonias ancestrales indígenas, mediante un convenio interadministrativo con una asociación de cabildos, detalla el portal periodístico Desigual.

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La revelación encendió el debate sobre los límites del gasto público cuando se trata de prácticas culturales, sobre todo en un contexto en el que el Ejecutivo alegaba estrechez fiscal para impulsar una nueva reforma tributaria.

El presupuesto contemplaba 90 millones de pesos para ceremonias de armonización con sabedores de la guardia indígena, más de 60 millones para espacios locativos y más de 100 millones para insumos como frutas, verduras y otros materiales, añadió ese medio.

El contraste más doloroso, según el análisis de ese portal, involucra a 4.080 hogares indígenas y afrodescendientes de Vichada, Guaviare, Amazonas, Putumayo, Chocó y Nariño que desde noviembre de 2025 aguardaban las semillas y herramientas prometidas por el Gobierno Petro para sus cultivos. Estas nunca llegaron.

¿Qué dice la ley sobre el financiamiento estatal de rituales indígenas en Colombia?

La Constitución de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural como un principio fundamental, y el Estado tiene la obligación de proteger las prácticas de los pueblos originarios.

Sin embargo, el ordenamiento jurídico también exige que todo gasto público cuente con estudios previos, justificación técnica y criterios de proporcionalidad, condiciones que según Desigual brillaron por su ausencia en este convenio.

¿Cuántos convenios sin estudios técnicos se firmaron durante el Gobierno Petro?

De acuerdo con el análisis presentado por Desigual, la ausencia de estudios técnicos fue una constante a lo largo del cuatrienio, lo que permitió que miles de millones de pesos se ejecutaran sin una justificación clara ni mecanismos de verificación.

La pregunta que quedó abierta fue cuántos contratos similares podrían replicar este patrón en distintas carteras del Ejecutivo.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.