Por: El Espectador

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, del partido Centro Democrático, ratificó recientemente que la solicitud de permiso de salida del país para el exmandatario Gustavo Petro ya fue debatida y aprobada dentro del Congreso de la República. Según palabras de Henríquez, la plenaria del Senado avaló la petición que el propio Petro hizo para permanecer fuera del país hasta por un año, siempre y cuando informe oportunamente sobre las fechas y los destinos de sus desplazamientos. Por tal motivo, el presidente del Congreso calificó como “extemporáneas” las nuevas solicitudes que buscan impedir que Petro, ahora líder de la oposición, pueda viajar al exterior.

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La discusión pública alrededor de la eventual suspensión del permiso se reactivó en medio de episodios judiciales recientes. Representantes jurídicos de la familia del niño Kevin Acosta y de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), solicitaron restringir la salida de Petro argumentando que debe responder ante la justicia por supuestas actuaciones que los involucran. Este niño, Kevin Acosta, perdió la vida por falta de atención durante la intervención estatal a la empresa Nueva EPS, gestionada bajo la administración de Petro, y en los expedientes que existen sobre el caso también figura la participación de Rodríguez.

No obstante, Honorio Henríquez insistió en que el asunto ya fue resuelto por el pleno del Senado de la República, el órgano encargado de tomar dicha decisión. De acuerdo con el senador, cualquier nueva medida necesitaría ser sustentada en un análisis jurídico adicional, pues, por ahora, únicamente las autoridades competentes pueden abordar formalmente el avance o resolución de investigaciones, tal como aclaró en declaraciones citadas por El Espectador.

La votación que concedió este permiso a Gustavo Petro se realizó hace varias semanas y contó con el respaldo positivo de más de 70 senadores. Por ende, nuevas peticiones para revocar la autorización no se encuentran habilitadas. Henríquez, al referirse al caso del menor fallecido, lamentó los hechos y señaló que la muerte del niño se debió a la ausencia de atención médica oportuna, situación que ya había manifestado anteriormente.

En este contexto, se conoció que la Fiscalía General de la Nación citará, el 24 de agosto, a una audiencia preliminar donde formulará cargos por la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, quien padecía hemofilia —un trastorno de la coagulación— y no recibió el medicamento profiláctico Emicizumab el 27 de enero de 2026. La investigación apunta a presunto homicidio culposo, atribuyendo omisión y supuestas fallas en la atención médica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Congreso ya no puede restringir la salida del país a Gustavo Petro?

El Congreso de la República aprobó previamente el permiso solicitado por Gustavo Petro para salir del país, tras una votación positiva en la plenaria del Senado. Al tratarse de una decisión ya tomada por la máxima autoridad legislativa, solicitudes posteriores que busquen impedir la salida resultan extemporáneas y no pueden ser tramitadas, a menos que se produzca un nuevo pronunciamiento jurídico fundamentado.

¿Cuáles son las investigaciones judiciales mencionadas que buscan involucrar a Gustavo Petro?

Las investigaciones aludidas tienen relación con la muerte del niño Kevin Acosta, quien, según la Fiscalía, falleció por falta de atención médica mientras la Nueva EPS estaba intervenida por el gobierno de Petro. Se indaga un posible homicidio culposo y, aunque actualmente la imputación recae principalmente sobre los médicos, algunas partes afectadas sostienen que el expresidente también debe responder en los expedientes relacionados a la supervisión y gestión de ese caso.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.