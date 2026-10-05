Por: Blu Radio

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Una Alerta Rosa activada por la Policía en el Huila permitió ubicar a una adolescente de 14 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 22 de septiembre, en el municipio de La Plata. La alerta fue difundida a través de redes sociales y medios de comunicación para facilitar la ubicación de la menor.

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La búsqueda dio resultado al día siguiente, cuando una ciudadana que atendía un negocio de venta de frutas, cerca del peaje de Altamira, reconoció a la adolescente, quien era transportada en una motocicleta por un hombre. El sujeto se detuvo a comprar unas uvas y aprovechó para preguntar si la Policía de Tránsito ya había pasado por el sector.

“La difusión de la Alerta Rosa fue fundamental para que una ciudadana reconociera a una adolescente que estaba siendo trasladada en una motocicleta. La joven había sido reportada como desaparecida el 22 de septiembre y, al día siguiente de la publicación, una ciudadana la observó cerca del municipio de Altamira, cuando viajaba con un hombre que manifestó dirigirse al departamento del Caquetá”, señaló la intendente jefe Lidys Martínez, investigadora de la Seccional de Investigación Criminal Huila.

La vendedora de frutas se acercó a la adolescente para preguntarle hacia dónde se dirigía. La menor respondió que su destino era La Plata, Huila, pero la mujer advirtió que la ruta por la que transitaban no correspondía con ese recorrido, lo que aumentó sus sospechas y la llevó a intervenir.

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“Al notar que la adolescente estaba asustada y nerviosa, y que la ruta no correspondía con el destino que ella misma había manifestado, la mujer decidió intervenir de manera valerosa y dar aviso oportuno a la Policía”, indicó una funcionaria de la Sijín.

La ciudadana le pidió al hombre que dejara a la menor en el lugar y le advirtió que informaría a la Policía. Ante esta situación, el sujeto huyó en la motocicleta y dejó a la adolescente bajo el cuidado de la mujer, quien permaneció con ella hasta la llegada de las autoridades.

La Policía llegó al lugar y confirmó que se trataba de la menor reportada como desaparecida. Posteriormente, fue trasladada a la Estación de Policía de Garzón, donde se reencontró con sus padres.

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