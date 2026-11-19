Por: El Espectador

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) actualizó el registro de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, ocurridas entre 1990 y 2016. De acuerdo con la información entregada por el Grupo de Análisis de la Información, se agregaron 124 nuevas víctimas, alcanzando un total de 7.961 personas documentadas hasta la fecha. Esta actualización se dio a conocer en el marco de una audiencia en la que la JEP vinculó a diez generales retirados del Ejército Nacional de Colombia en calidad de máximos responsables por estos crímenes, debido a su posición de mando dentro de la estructura militar, tal como lo reportó El Espectador.

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Siete de estos militares fueron llamados a reconocer responsabilidad directa, mientras que otros tres fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en función de su participación en lo que la jurisdicción denominó el "patrón nacional" entre 2005 y 2008. Según la JEP, aunque el fenómeno de los falsos positivos tuvo antecedentes desde 2002 en diversos territorios, entre 2005 y 2008 se consolidó a nivel nacional, periodo en el cual se concentró el 76 por ciento de las víctimas reportadas.

Durante la audiencia, el presidente de la JEP, magistrado Danilo Rojas Betancourth, puso en evidencia la magnitud del fenómeno al afirmar que "las víctimas aumentaron cuando la actividad de las guerrillas y paramilitares disminuían". Un ejemplo de esta situación ocurrió en 2007, cuando, por cada víctima de enfrentamientos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), hubo más de ocho víctimas atribuidas a estos crímenes. La JEP logró depurar e integrar información proveniente de 150 bases de datos, más de mil informes y aproximadamente 40.000 anexos, consolidando así un universo de documentación que considera el más robusto hasta ahora sobre muertes presentadas de forma ilegítima como bajas en combate en el país.

En este contexto, durante la audiencia se revisó el papel de cada compareciente en el patrón criminal. Los generales retirados identificados como responsables incluyen a Luis Felipe Paredes Cadena, Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina, Guillermo Quiñónez Quiroz, y José Joaquín Cortés Franco, entre otros. Los nombres de los generales Mario Montoya Uribe, Óscar Enrique González Peña y Luis Roberto Pico Hernández también figuran, aunque sus casos serán tramitados por la UIA bajo un esquema adversarial. Así, la JEP continúa el proceso de esclarecimiento y búsqueda de verdad en uno de los capítulos más sensibles de la historia reciente de Colombia.

¿Cuántas víctimas de falsos positivos reconoce la JEP actualmente?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoce actualmente 7.961 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, tras agregar 124 nuevos casos que fueron documentados mediante la consolidación de bases de datos y análisis interinstitucional, según información del Grupo de Análisis de la Información.

¿Quiénes son los generales retirados del Ejército señalados por la JEP en el caso de falsos positivos?

Los generales retirados vinculados por la JEP como máximos responsables en el caso de falsos positivos incluyen a Luis Felipe Paredes Cadena, Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina, Guillermo Quiñónez Quiroz, José Joaquín Cortés Franco, Mario Montoya Uribe, Óscar Enrique González Peña y Luis Roberto Pico Hernández, quienes enfrentan diferentes etapas del proceso jurídico dentro de la jurisdicción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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