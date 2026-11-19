Por: El Espectador

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En los últimos días, ha circulado en redes sociales un supuesto diploma del programa de Ingeniería de Minas, que habría sido otorgado por la Universidad de Antioquia a Luz Estrada Holguín, actual representante a la Cámara por Antioquia del movimiento Pacto Histórico. Dada la atención pública al caso, la Universidad de Antioquia decidió revisar la autenticidad del documento y, a través de un comunicado oficial, informó que luego de consultar su Departamento de Admisiones y Registro y analizar las bases de datos y los registros institucionales, se concluyó que "el diploma y el acta de grado a nombre de Luz Verónica Estrada Holguín como ingeniera de minas, que fueron puestos en conocimiento de la Universidad, no fueron expedidos por la Institución", según el comunicado difundido por la universidad.

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En la misma comunicación, la Universidad de Antioquia aclaró que nunca ha ofrecido ni ofrece actualmente el programa de Ingeniería de Minas. También recordaron que disponen de un canal oficial en línea para verificar los títulos de pregrado y posgrado de sus egresados, el cual está abierto tanto para instituciones públicas como privadas interesadas en validar certificaciones académicas. El procedimiento exige ingresar el número de documento de identidad para poder confirmar los antecedentes académicos y descargar el acta correspondiente. La universidad reiteró su compromiso "con la transparencia, la integridad académica y la confianza pública en los títulos que expide" y manifestó estar dispuesta a colaborar con las autoridades competentes en las investigaciones correspondientes.

La controversia sobre los títulos de Luz Estrada Holguín no es nueva. Esta situación cobró notoriedad tras un debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde Estrada Holguín sostuvo una discusión técnica sobre minerales con el canciller Omar Bula. A raíz de este episodio, algunos legisladores indagaron la formación académica de la congresista y encontraron inconsistencias en la documentación presentada. La Universidad Nacional, por medio de un comunicado, precisó que desde el 23 de octubre de 2025, su División de Registro y Matrícula en Medellín recibió una alerta sobre el supuesto título universitario de Estrada Holguín. Tras una revisión física y digital, la institución no encontró registros que acrediten a Estrada Holguín como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia y descartó haber expedido el diploma sometido a verificación.

Además de las dudas universitarias, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en Caramanta (Antioquia), donde Estrada Holguín afirmó haberse graduado como bachiller, también verificó sus registros. Según un comunicado del colegio, después de revisar los libros de registro y actas de evaluación, determinaron que "la ciudadana Luz Verónica Estrada Holguín no ha culminado sus estudios de educación media en este plantel". La institución agregó que Estrada Holguín estuvo matriculada en 2017 como estudiante repitente de octavo grado, pero no finalizó su proceso educativo en ese establecimiento. De este modo, tanto la universidad como el colegio se desmarcan de los títulos que la congresista ha presentado públicamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Universidad de Antioquia negó haber otorgado el título a Luz Estrada Holguín?

La Universidad de Antioquia indicó, mediante su comunicado oficial, que tras una revisión en el Departamento de Admisiones y Registro y la consulta a sus bases de datos, los documentos de grado presentados a nombre de Luz Estrada Holguín no corresponden a títulos expedidos por esa institución. Además, aclaró que la universidad no ofrece ni ha ofrecido el programa de Ingeniería de Minas, lo cual hace imposible que la representante haya obtenido ese título allí.

¿Qué irregularidades encontró la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa en el caso de Luz Estrada Holguín?

La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa señaló que, tras una exhaustiva revisión de sus registros académicos, Luz Estrada Holguín no culminó sus estudios en esa institución. Aunque estuvo inscrita como repitente en octavo grado en 2017, no finalizó la educación media ni recibió un diploma oficial de bachiller por parte de ese colegio, y declararon falsos e ilegales los documentos divulgados en su nombre.

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