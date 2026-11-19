La tensión entre el presidente Abelardo De La Espriella y su antecesor, Gustavo Petro, volvió a escalar durante la jornada de movilizaciones de este jueves 19 de noviembre. Desde Cali, el actual mandatario se refirió a la presencia del exjefe de Estado en las marchas y lanzó un llamado a las autoridades judiciales de Estados Unidos para que investiguen su administración.

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En sus declaraciones, De La Espriella sostuvo que el gobierno anterior debe responder por presuntas irregularidades y planteó que la justicia estadounidense tendría facultades para adelantar actuaciones contra Petro. Incluso, expresó su deseo de que una eventual investigación termine con el exmandatario en prisión.

“Hay competencia de Estados Unidos para investigarlo, procesarlo y ojalá encarcelarlo”, manifestó el jefe de Estado al referirse a la posibilidad de que las autoridades norteamericanas examinen los señalamientos que ha hecho contra el anterior gobierno.

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El pronunciamiento se produjo en medio de una jornada en la que Petro llegó a Cali para participar en las manifestaciones convocadas por sectores de oposición. La movilización tuvo entre sus principales motivos el rechazo al proyecto de ajuste fiscal impulsado por la administración actual.

La presencia del expresidente en las calles también provocó nuevas reacciones de De La Espriella, quien cuestionó tanto a Petro como al senador Iván Cepeda, figura del Pacto Histórico, por su participación en la convocatoria.

“Al señor Petro y al señor Cepeda les encanta el poder, pero no les gusta la democracia. Hago un llamado directo a las autoridades judiciales de los Estados Unidos. El gobierno de Petro fue una empresa criminal”, afirmó el mandatario.

De La Espriella señaló al anterior gobierno de presuntos hechos de corrupción

Las declaraciones del presidente estuvieron acompañadas de nuevos cuestionamientos sobre la gestión de Petro entre 2022 y 2026. De La Espriella insistió en que su administración debe responder por posibles hechos de corrupción y sostuvo que algunos de esos asuntos podrían tener implicaciones que interesen a la justicia de Estados Unidos.

No es la primera vez que el mandatario plantea acudir a organismos judiciales de ese país. Durante los meses anteriores ya había anunciado gestiones para poner en conocimiento del Departamento de Justicia estadounidense señalamientos relacionados con presuntos vínculos entre integrantes del anterior gobierno y organizaciones criminales.

En junio, por ejemplo, De La Espriella habló de remitir información sobre supuestos acuerdos con estructuras ilegales para que las autoridades colombianas y estadounidenses determinaran qué actuaciones correspondían a cada jurisdicción.

Esta fue la petición del presidente De La Espriella a las autoridades norteamericanas contra Gustavo Petro: “Hay competencia de Estados Unidos para investigarlo, procesarlo y ojalá encarcelarlo”. Tras la aparición de Petro en las manifestaciones en Cali, el mandatario De La Espriella aseguró que el anterior gobierno debe ser investigado por la administración de Donald Trump por posibles hechos de corrupción. “Al señor Petro y al señor Cepeda les encanta el poder, pero no les gusta la democracia. Hago un llamado directo a las autoridades judiciales de los Estados Unidos. El gobierno de Petro fue una empresa criminal”. #GustavoPetro #AbelardoDeLaEspriella #EstadosUnidos #Política — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 20, 2026

Las investigaciones en Estados Unidos sobre Gustavo Petro

El llamado del presidente se conoce en un contexto de informaciones sobre pesquisas adelantadas en territorio estadounidense. En marzo de 2026, The New York Times publicó que dos fiscalías federales de Nueva York, en Manhattan y Brooklyn, examinaban posibles vínculos de Petro con narcotraficantes y eventuales aportes de estas personas a su campaña presidencial de 2022.

Según los reportes publicados sobre el caso, las investigaciones se encontraban en una etapa inicial y no había certeza de que terminaran en imputaciones o cargos contra el exmandatario.

Petro, por su parte, ha rechazado los señalamientos sobre supuestos vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico. Por eso, las versiones sobre las pesquisas deben diferenciarse de cualquier responsabilidad penal que pudiera establecerse mediante un proceso judicial.

Mientras tanto, De La Espriella volvió a poner el tema sobre la mesa durante una jornada de movilizaciones que también estuvo marcada por el enfrentamiento político entre el Gobierno y los sectores que convocaron las protestas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.