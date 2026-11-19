Por: El Espectador

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La Rama Judicial contará con un aumento de por lo menos COP 1.5 billones en su presupuesto para 2027, según lo confirmaron el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis. Ambos líderes han participado activamente en reuniones recientes destinadas a analizar las necesidades financieras para que la justicia pueda operar adecuadamente el próximo año, especialmente porque se enfrentan retos derivados de la crisis fiscal y los recortes presupuestales proyectados. Así lo revelaron durante el encuentro anual de la Corte Suprema, que se lleva a cabo en Cali, Valle del Cauca, los días jueves 19 y viernes 20 de noviembre.

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Durante su intervención, Abelardo de la Espriella anunció la revisión de dos propuestas presentadas por la Corte Suprema de Justicia: la creación de un arancel judicial para fortalecer el financiamiento de la justicia y la continuidad de la exención de impuestos para ciertos funcionarios judiciales. Estas propuestas buscan brindar sostenibilidad financiera y reconocer la relevancia de quienes ejercen funciones esenciales dentro de la Rama Judicial, especialmente en tiempos de dificultades fiscales.

Iván Mauricio Lenis, antes del inicio del evento en Cali, resaltó que el Gobierno nacional ha manifestado el compromiso de adicionar COP 1.5 billones al presupuesto judicial requerido para 2027. Según declaró Lenis, en los días previos sostuvieron reuniones con el Ejecutivo que resultaron fundamentales para alcanzar este acuerdo, resaltando la importancia de garantizar el funcionamiento pleno de la justicia ante el aumento constante en la demanda de servicios judiciales.

En entrevista con El Espectador, Lenis había señalado que "todas las jurisdicciones estamos muy afectadas con el presupuesto que hasta ahora nos ha correspondido para ejecutar funciones", enfatizando que se ha dialogado con el Gobierno, el Legislativo y otros actores para transmitir la urgencia de asegurar los recursos necesarios. Según el magistrado, la justicia no puede paralizarse porque cumple un papel fundamental en el Estado, advirtiendo sobre la necesidad de mantener la "capacidad instalada" frente a demandas cada vez mayores de la ciudadanía.

Actualmente, el presupuesto de la Rama Judicial asciende a COP 11.4 billones, de los cuales COP 9.9 billones se destinan a funcionamiento, COP 1.5 billones a inversión y COP 17.695 millones al pago de la deuda pública, según cifras oficiales.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Rama Judicial necesita un aumento en su presupuesto para 2027?

De acuerdo con declaraciones de los presidentes de la República y la Corte Suprema de Justicia, el incremento responde a la necesidad de que la justicia mantenga su funcionamiento adecuado ante el aumento de la demanda y la crisis fiscal que afecta al país. El actual recorte presupuestal pone en riesgo servicios esenciales que cumplen un rol determinante dentro del Estado, por lo que garantizar los recursos mínimos es indispensable para evitar la paralización de la justicia.

¿Cuál será el origen de los nuevos recursos para el presupuesto de la Rama Judicial?

Según lo informado durante el encuentro anual de la Corte Suprema en Cali, el Gobierno nacional revisará propuestas como la creación de un arancel judicial y la extensión de exenciones tributarias para funcionarios judiciales. El presidente Iván Mauricio Lenis indicó que el dinero adicional provendrá de estas alternativas u otras que considere el Ejecutivo para asegurar el financiamiento necesario el próximo año, evitando la dependencia total del presupuesto nacional.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.