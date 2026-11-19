Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Gustavo Petro protagonizó una polémica jornada en Cali el jueves 19 de noviembre, al lanzar un duro mensaje contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella durante una movilización convocada en rechazo a la Ley de Rescate Económico. Según lo recogido en El Nuevo Día, las declaraciones de Petro fueron motivo de una intensa reacción en el ámbito político, después de que el exmandatario cuestionara abiertamente la legitimidad del presidente actual y sugiriera que era innecesario esperar futuras elecciones para buscar un cambio de Gobierno.

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En el Parque de la Retreta, Petro se dirigió a la multitud llamando a que la ciudadanía mantenga una movilización "permanente y cada vez más amplia". Según el exmandatario, no se trata de esperar hasta las elecciones regionales de 2027 o presidenciales de 2030, sino de articular una movilización popular masiva que propicie un cambio político inmediato. Textualmente, Petro expresó: “No se trata de esperar hasta el 2027. No se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya permanente y cada vez más amplia”, calificando al Gobierno como ilegítimo e insistiendo: “Lo digo con claridad: no esperar al 2030, es que un Gobierno ilegítimo tiene que irse ya”. Además, sugirió que la consigna “Abelardo, renuncie ya” debería volverse una petición mayoritaria entre los colombianos.

De acuerdo con el relato del medio, Petro sustentó su postura en presuntas irregularidades durante el proceso electoral, mencionando un supuesto fraude con los formularios E-14. Sin embargo, se destaca que Abelardo de la Espriella recibió formalmente su credencial de presidente por parte del Consejo Nacional Electoral el 25 de junio tras haber resultado ganador en la segunda vuelta del 21 de junio, donde obtuvo el 49,66% de los votos.

Las palabras de Petro fueron respondidas con fuerza desde distintos sectores políticos. El representante a la Cámara Daniel Briceño expresó mediante su cuenta de X que, a su juicio, Petro estaba anunciando un golpe de Estado contra el actual presidente, postura que respaldó con un video del discurso. Otros como Julio César Triana y Andrés Tobón también vieron en el pronunciamiento un llamado al golpe, mientras que el representante David Cote cuestionó si las palabras del exmandatario podían ser entendidas como incitación pública a ese fin.

Por su parte, Abelardo de la Espriella manifestó desde Cali que la protesta pacífica es un derecho constitucional que respeta y garantiza, aclarando a través de sus redes sociales que se encontraba personalmente al frente de la situación. Sin embargo, dejó claro que no tolerará manifestaciones violentas ni bloqueos de vías, con el argumento de que estas conductas no constituyen un derecho para nadie.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro considera ilegítimo al Gobierno de Abelardo de la Espriella?

Gustavo Petro argumenta que el Gobierno de Abelardo de la Espriella es ilegítimo, fundamentando esta afirmación en su percepción de que se produjo un fraude electoral relacionado específicamente con los formularios E-14. No obstante, el Consejo Nacional Electoral entregó la credencial presidencial a De la Espriella luego de que este ganara la segunda vuelta con el 49,66% de los votos, según datos compartidos en El Nuevo Día.

¿Cuáles fueron las reacciones políticas ante el discurso de Petro en Cali?

Políticos como Daniel Briceño, Julio César Triana, Andrés Tobón y David Cote reaccionaron enérgicamente al discurso de Petro. La mayoría de ellos interpretó las palabras del exmandatario como un anuncio o llamado a un golpe de Estado contra Abelardo de la Espriella, mientras que el actual presidente enfatizó que no permitirá violencia ni bloqueos y que se garantizará el derecho a la protesta pacífica.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.