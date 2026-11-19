Por: Noticiero 90 minutos

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Después de más de tres meses desde que se produjo el sismo, varias edificaciones y comunidades afectadas siguen sin poder resolver los problemas derivados del evento, de acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos. Entre estas se destaca la comunidad de la iglesia de Coromoto, ubicada en el primer piso del edificio venezolano frente a Chipichape. La parroquia sufrió daños graves en la infraestructura, especialmente en las paredes y el techo, lo que ha obligado a suspender las labores religiosas habituales en sus instalaciones.

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Por la magnitud de los daños, tanto en la estructura como en el piso y el techo, las celebraciones como la eucaristía han tenido que trasladarse a otros espacios. En este contexto, la comunidad se ha visto forzada a celebrar la misa en el centro comercial Chipichape mientras se espera la posibilidad de reconstruir la parroquia. El padre Arbey Rendón, de la Parroquia Nuestra Señora de Coromoto, expresó: “El terremoto nos dejó recuerdos, secuelas, y con la ayuda del Señor, estos muros los tenemos que cambiar, renovar; el piso también tiene sus daños, el agrietamiento. Aquí vamos a cambiar con ayuda del Señor porque esta casa es la casa del Señor”.

Sin embargo, la comunidad denuncia que, pese al tiempo transcurrido desde el sismo, la parroquia no ha recibido ayuda y tampoco se ha iniciado alguna labor de reconstrucción o reparación. Por motivos de seguridad para el sacerdote y los feligreses, la iglesia permanece completamente inhabilitada.

Ante la falta de apoyo y con el propósito de reunir fondos, la comunidad de Nuestra Señora de Coromoto ha organizado una kermés parroquial con actividades pensadas para toda la familia. El evento busca recolectar fondos y contempla comida, eucaristía y otros espacios de integración. Según Noticiero 90 Minutos, la jornada está programada para el domingo 29 de noviembre a partir de las 9:30 de la mañana, frente al edificio venezolano, donde se ubicaba la parroquia. Habrá bingo, almuerzos, postres y actividades dirigidas a todas las familias caleñas, que están invitadas a participar y contribuir a la restauración de este importante espacio comunitario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué daños específicos sufrió la parroquia Nuestra Señora de Coromoto tras el sismo?

La parroquia Nuestra Señora de Coromoto tuvo daños graves en su infraestructura, especialmente en las paredes, el techo y el piso. Según el testimonio del padre Arbey Rendón, el agrietamiento y el deterioro han dejado la iglesia inhabilitada por motivos de seguridad, impidiendo la realización de actividades religiosas en su interior.

¿Cómo busca la comunidad recaudar fondos para la reconstrucción de la iglesia de Coromoto?

Frente a la falta de ayuda institucional, la comunidad ha organizado una kermés parroquial el 29 de noviembre. Esta actividad reunirá alimentos, bingo, postres, eucaristía y otros eventos familiares, con el objetivo de obtener recursos destinados a la reconstrucción de la parroquia, motivando a los caleños a sumarse solidariamente.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.