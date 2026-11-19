Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La jornada de paro nacional llevada a cabo el jueves 19 de noviembre en Colombia dejó una marcada huella en diferentes regiones del país debido a varios episodios de alteraciones del orden público. Convocada por organizaciones sindicales, movimientos sociales y sectores políticos, la movilización estuvo motivada, según los reportes, por el rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico impulsado por el Gobierno nacional. Las principales demandas de los convocantes incluyeron inconformidades con medidas económicas y fiscales, así como reclamos en defensa de la educación, la salud públicas, los derechos laborales y diferentes reformas sociales.

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Uno de los acontecimientos que más llamó la atención sucedió en Bogotá, sobre todo cerca de la Universidad Nacional. Allí, de acuerdo con los informes citados en SEMANA, se presentaron enfrentamientos entre estudiantes y la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), lo que ocasionó bloqueos viales y retrasos en la movilidad, especialmente en la intersección de la carrera 30 con calle 26. Columnas de humo y vehículos antidisturbios evidenciaron la tensión en esa zona. En otro sector de la capital, en la carrera Séptima con calle 67, se reportó una situación de vandalismo en la que manifestantes dañaron un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), perjudicando su vidriería y puertas. Además, la movilización afectó la operación de TransMilenio.

La protesta también tuvo fuertes repercusiones en otras regiones. En el Cauca, el episodio más grave se reportó en Cajibío, específicamente en el sector de El Cairo sobre la vía Panamericana. Allí, manifestantes utilizaron troncos y vehículos para bloquear el corredor vial, lo que provocó una notable congestión y dejó decenas de automotores represados. Datos de Caracol Radio indican que la Policía intervino con unidades antidisturbios y que la concesionaria Nuevo Cauca denunció daños en equipos tecnológicos de la zona. Otra afectación en el Cauca se presentó en Totoró, en la Transversal del Libertador, con bloqueos reportados a la altura de Gabriel López.

En Bucaramanga, Santander, el alcalde Cristian Portilla confirmó la intervención policial para despejar un bloqueo en la carrera 27 con calle 56, afirmando que antes se agotaron las etapas de prevención y diálogo. En esa ciudad también hubo concentraciones en Puerta del Sol y cerca de la Universidad Industrial de Santander.

En Barranquilla, los disturbios llevaron a que la fuerza pública recurriera al uso de gases lacrimógenos para dispersar manifestantes. Por su parte, en Popayán, los enfrentamientos entre la Policía y encapuchados dentro de la Universidad del Cauca se produjeron tras el ataque a una estación de Policía en el sur de la ciudad. Así, la jornada se caracterizó por bloqueos viales, daños a bienes públicos y afectaciones al transporte en múltiples puntos del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales motivos del paro nacional en Colombia el 19 de noviembre?

El paro nacional fue convocado por organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y sectores políticos, principalmente para rechazar el proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno. Los motivos centrales fueron el desacuerdo con medidas económicas y fiscales, así como la defensa de la educación y la salud públicas, derechos laborales y reformas sociales.

¿Qué es la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y qué función tuvo durante el paro?

La Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) es una fuerza policial especializada para gestionar el control de orden público y facilitar el diálogo durante movilizaciones. Durante el paro nacional, intervino en lugares como Bogotá, donde hubo enfrentamientos con manifestantes en inmediaciones de la Universidad Nacional, según lo reportado por SEMANA.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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