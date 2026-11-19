Por: Portal Bogotá

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Hasta el lunes 23 de noviembre de 2026 se encuentran abiertas las inscripciones para que personas naturales, agrupaciones y personas jurídicas del sector cultural y creativo, que certifiquen residencia o trayectoria en la localidad de Teusaquillo, puedan postularse y formar parte de la programación cultural de la VI Feria de Editoriales Independientes La Vuelta 2026. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía Local de Teusaquillo y BibloRed, este evento se llevará a cabo del 10 al 13 de diciembre en Bogotá.

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La convocatoria está dirigida a impulsar la participación de artistas locales, permitiéndoles presentar propuestas en una amplia gama de disciplinas: desde muestras escénicas, intervenciones musicales y narración oral, hasta recitales de poesía, danza, artes interdisciplinarias, títeres, clown y performance. El objetivo central es resaltar el talento de Teusaquillo, fomentar la circulación de expresiones artísticas independientes y robustecer los espacios públicos y de lectura administrados por BibloRed, promoviendo así el encuentro de la comunidad alrededor de la cultura.

Quienes deseen postularse deben cumplir requisitos específicos. Además de acreditar la residencia o una trayectoria artística permanente dentro de la localidad, es obligatorio presentar la documentación expedida por la Alcaldía Local de Teusaquillo, la Secretaría Distrital de Gobierno o el CLACP de la localidad, según los lineamientos de la convocatoria. Es importante destacar que cada aspirante —persona natural, agrupación o persona jurídica— podrá presentar solo una propuesta, con el propósito de garantizar una participación equitativa y diversa.

En total, serán seleccionadas 10 propuestas que conformarán la franja artística local de la feria, de acuerdo con el número de cupos dispuestos por la organización. Para asegurar la viabilidad de los proyectos, estos deberán adaptarse a las condiciones técnicas y espaciales de los Paraderos Paralibros Paraparques (PPP), escenarios al aire libre y espacios de BibloRed en Teusaquillo. Asimismo, las iniciativas presentadas deben estar articuladas con los ejes de la Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad (PPLEO), lo que implica promover de manera explícita y creativa la lectura, la escritura y la oralidad en la vida cotidiana.

Las agrupaciones seleccionadas tendrán que realizar una visita técnica previa al desarrollo del evento y coordinar detalles logísticos con el equipo responsable del espacio asignado. Finalmente, postularse implica aceptar todos los términos, condiciones y plazos establecidos en la invitación, según informa la Alcaldía Local de Teusaquillo. Para consultar la información completa y acceder al formulario de inscripción, los interesados pueden ingresar al portal de BibloRed.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la Feria de Editoriales Independientes La Vuelta 2026?

Los interesados deben ser personas naturales, agrupaciones o personas jurídicas del sector cultural o creativo que certifiquen residencia o trayectoria permanente en la localidad de Teusaquillo. Es obligatorio presentar documentación expedida por la Alcaldía Local de Teusaquillo, la Secretaría Distrital de Gobierno o el CLACP local. Se exige que cada participante presente solo una propuesta y que esta cumpla con la viabilidad técnica y espacial exigida por la convocatoria, según la información publicada por la Alcaldía Local de Teusaquillo y BibloRed.

¿Qué es la PPLEO y cómo se relaciona con las propuestas artísticas de la feria?

La sigla PPLEO hace referencia a la Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad. Las propuestas que se presenten para participar en la feria deben articularse explícitamente con los ejes de esta política, lo que significa que deben promover la lectura, la escritura y la oralidad en la vida cotidiana, alineándose con los objetivos de fortalecer los espacios culturales y de lectura en la localidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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