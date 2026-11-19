Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre la ocurrencia de dos sismos durante el mediodía del jueves 19 de noviembre de 2026, con epicentros localizados en departamentos distintos, lo que evidencia una intensa jornada de actividad sísmica en varias regiones del país. De acuerdo con los reportes oficiales, el primer temblor se presentó a las 12:31 p. m. en jurisdicción de Segovia, Antioquia, alcanzando una magnitud de 2,6 y catalogado con profundidad superficial. El segundo evento sísmico ocurrió a la 1:14 p. m., con epicentro en Los Santos, Santander, registrando una magnitud de 3,1 y una profundidad de 148 kilómetros.

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La información divulgada por el SGC, entidad encargada del monitoreo y análisis de los fenómenos sísmicos en Colombia, permite entender la variedad en la profundidad y magnitud de los eventos reportados. Mientras el sismo en Antioquia fue superficial —lo que implica que tuvo lugar cerca de la superficie terrestre—, el movimiento en Santander se registró a una mayor profundidad, lo cual puede influir en la forma en que se percibe el temblor y el alcance de sus consecuencias.

La actividad sísmica no se limitó a estas regiones. En el sur del país, el municipio de Chaparral, ubicado en Tolima, también registró movimientos telúricos que mantienen en alerta a las autoridades y a la población local. Según los boletines divulgados por el Servicio Geológico Colombiano, el miércoles 18 de noviembre se reportaron dos sismos en esta zona: uno a las 7:54 a. m., con magnitud de 3,1 y otro a las 3:31 p. m., con magnitud de 3,0; ambos presentaron profundidad superficial.

Estos sucesos demuestran la continuidad en la actividad sísmica en municipios como Chaparral, por lo que se mantiene el monitoreo constante en la región. El SGC ha exhortado a los habitantes que hayan percibido alguno de los temblores a reportar su experiencia a través de la plataforma "Sismos Sentidos", y recomienda informarse únicamente a través de sus canales oficiales para acceder a actualizaciones confiables sobre la situación sísmica del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa profundidad superficial en un sismo?

Profundidad superficial en un sismo hace referencia a que el movimiento sísmico ocurre cerca de la superficie terrestre. Según el Servicio Geológico Colombiano, estos eventos pueden sentirse con mayor intensidad en zonas próximas al epicentro, aunque su magnitud no sea elevada, ya que la energía liberada recorre una menor distancia antes de ser percibida.

¿Por qué se siguen presentando sismos en Chaparral, Tolima?

De acuerdo con los boletines del Servicio Geológico Colombiano, la zona de Chaparral, Tolima, ha mantenido actividad sísmica reciente, registrando varios temblores superficiales en los últimos días. Esta continuidad puede asociarse a características geológicas del área, y por ese motivo, la entidad mantiene el seguimiento constante y actualizaciones sobre los movimientos telúricos allí registrados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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