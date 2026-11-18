Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué fue nuevamente epicentro del deporte colombiano gracias a la organización del Campeonato Nacional Interclubes de Rugby Subacuático, una competencia que reunió a 326 deportistas y 26 equipos representando a distintas regiones como Antioquia, Bogotá, Meta, Valle del Cauca y Tolima. El evento tuvo lugar en el Complejo Acuático del Parque Deportivo, instalación que por segundo año recibió un reconocimiento otorgado por la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas. De acuerdo con la información citada por El Nuevo Día, esta distinción resalta las óptimas condiciones organizativas y técnicas del escenario que lo hacen apto para albergar este tipo de campeonatos.

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El campeonato se disputó en dos categorías mixtas: la B y la C. En ambas, los equipos de Antioquia sobresalieron en la competencia. Ecomares se quedó con el primer lugar en la categoría B, mientras que UdeA —también del departamento antioqueño— obtuvo el título en la categoría C. Por su parte, el equipo anfitrión, el Club Atlantis Tolima, logró el subcampeonato en la categoría C y demostró el crecimiento regional en esta disciplina.

Uno de los aspectos destacados del evento fue la intervención de Alfredo Molina, juez principal del campeonato, quien reconoció el alto nivel de participación de los deportistas. Molina subrayó que la organización de esta competencia no solo favorece el fortalecimiento del rugby subacuático en la ciudad, sino que abre la puerta para alcanzar una mayor popularidad de la disciplina entre los habitantes y los clubes locales.

El juez principal también evidenció que el Complejo Acuático cuenta con aval para recibir más eventos nacionales, gracias a sus condiciones reglamentarias en cuanto a profundidad, iluminación y espacios tanto para atletas como para organizadores. De acuerdo con los reportes recogidos durante el campeonato, este tipo de validaciones afianza a Ibagué como una de las plazas deportivas más importantes del país para distintos deportes.

El reconocimiento de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas y el éxito organizativo refuerzan la proyección de Ibagué como sede de grandes eventos deportivos, fortaleciendo una infraestructura pensada para el desarrollo y la promoción de diversas disciplinas a escala nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles equipos ganaron en el Campeonato Nacional Interclubes de Rugby Subacuático realizado en Ibagué?

En la reciente edición del Campeonato Nacional Interclubes de Rugby Subacuático disputado en Ibagué, los equipos antioqueños Ecomares y UdeA se quedaron con el primer lugar en las categorías B y C, respectivamente. Además, el Club Atlantis Tolima se destacó al obtener el subcampeonato en la categoría C, de acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día.

¿Por qué el Complejo Acuático del Parque Deportivo de Ibagué recibió reconocimiento nacional?

El Complejo Acuático del Parque Deportivo de Ibagué recibió por segundo año consecutivo el reconocimiento de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas. Según lo informado por El Nuevo Día, este mérito se debe a sus condiciones organizativas y técnicas, que incluyen la profundidad, la adecuada iluminación y los espacios pensados tanto para deportistas como para organizadores, lo que lo convierte en un escenario ideal para eventos de esta magnitud.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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