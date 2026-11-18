La eliminación de Atlético Nacional en la Copa Colombia a manos de Once Caldas no dejó espacio para matices ni excusas. De acuerdo con el análisis emitido por Carlos Antonio Vélez, el 50 % del recorrido del club ya carga la etiqueta del fracaso, una realidad que el alto valor de su plantilla hace aún más difícil de justificar.

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En Transfermarkt, Nacional figura valorado en 24,38 millones de euros frente a los 9 millones del Once Caldas, equipo que tácticamente lo superó con claridad en los dos partidos que enfrentaron.

Uno de los puntos más graves que se señalaron fue la falta de preparación frente al rival. “Es increíble que jueguen tres veces contra el mismo equipo y no sepan cómo ataca ese equipo. Es una falta de estudio y de trabajo. Les hicieron en dos partidos el mismo gol”, advirtió el analista, subrayando que esa negligencia táctica apunta directamente al cuerpo técnico.

Sobre Lucas González, el cuestionamiento fue al fondo: “Cuando llegan las grandes definiciones, desaparece. ¿Será que tiene don de mando frente a un grupo curtido a nivel internacional? ¿Sabrá gestionar esos egos? ¿O hace rotaciones diplomáticas para que todo el mundo tenga su pedacito, que obviamente no tienen nada que ver con lo deportivo?”.

El contraste resulta elocuente: Carlos Valencia, apodado ‘El Panelo’, dirigió al Once Caldas sin los reflectores ni los recursos de su rival, y en los tres compromisos le dio, en palabras del periodista, “sopa y seco” al estratega verdiblanco.

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El análisis concluye con una sentencia que resume el estado del proyecto: “Este fracaso no es huérfano, tiene padre”.

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