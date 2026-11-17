El segundo amistoso entre Colombia vs. Chile este martes 17 de noviembre ha estado bastante golpeado y marcado por jugadas rudas que dejaron un damnificado. Gustavo Puerta recibió un fuerte golpe que forzó a que fuera sustituido.
Sobre el minuto 39 del primer tiempo, el volante ‘cafetero’ disputaba un balón dividido, cuando fue impactado por detrás por el chileno César Pérez Maldonado. El futbolista austral estrelló la pierna derecha del jugador de Olympiacos de Grecia, a quien se le movió la rodilla de forma poco habitual
Inmediatamente, Puerta se retorció en el suelo del dolor tan grave que sufrió, lo que encendió las alarmas. Los paramédicos tuvieron que ingresar y retirarlo en camilla, mientras Néstor Lorenzo dio ingreso a Juan Manuel Rengifo.
🚨🇨🇴 ¡SE ENCIENDEN LAS ALARMAS EN COLOMBIA! GUSTAVO PUERTA ROMPIÓ EN LLANTO.Lee También
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— Gol Caracol (@GolCaracol) November 17, 2026
De acuerdo con Gol Caracol, el cuerpo médico del estadio en Santiago confirmó que la lesión podría ser de gravedad, ya que fue retirado en ambulancia. “El dolor era impresionante”, describió la reportera del programa deportivo sobre lo que vio cuando atendían al jugador.
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