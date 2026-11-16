La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó oficialmente este lunes 16 de noviembre la programación completa de las dos primeras jornadas de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-2, fase decisiva que arrancará el próximo viernes 20 y pondrá en marcha la disputa directa por los dos cupos a la gran final del segundo semestre. El calendario quedó marcado por enfrentamientos de alto calibre desde el pitazo inicial, incluyendo el choque entre Deportivo Cali y Millonarios, el pulso de Atlético Bucaramanga frente a América de Cali y la programación inmediata de los tradicionales clásicos paisa y vallecaucano en la segunda salida.

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Uno de los aspectos más llamativos de la resolución oficial radica en el horario asignado para el compromiso inaugural entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, duelo que abrirá el telón de las semifinales el viernes a las 4:30 de la tarde en pleno horario laboral. De acuerdo con la explicación suministrada por el ente rector del balompié nacional, dicha franja fue concertada directamente con la institución antioqueña ante la imposibilidad logística y televisiva de disputar el compromiso durante la jornada sabatina, fecha en la que todas las miradas estarán puestas en la gran final de la CONMEBOL Sudamericana que tendrá como sede a la ciudad de Barranquilla.

Para la primera fecha de los cuadrangulares, la acción comenzará el viernes 20 de noviembre con triple cartelera: a las 4:30 de la tarde medirán fuerzas Independiente Medellín e Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot; posteriormente, sobre las 6:35 de la tarde, Atlético Bucaramanga recibirá al América de Cali en el estadio Américo Montanini; y el cierre de la jornada nocturna estará a cargo de Deportivo Cali y Millonarios desde las 8:40 de la noche en Palmaseca. El telón de esta primera fecha caerá el sábado 21 de noviembre a las 8:15 de la noche con el duelo entre Once Caldas y Atlético Nacional en el estadio Palogrande de Manizales.

La emoción continuará sin tregua a mitad de la siguiente semana con el desarrollo de la segunda jornada, la cual se disputará entre martes y miércoles en horario estelar. El martes 24 de noviembre a las 6:20 de la tarde, Millonarios recibirá a Atlético Bucaramanga en el estadio Nemesio Camacho El Campín, mientras que a las 8:30 de la noche América de Cali oficiará como local ante Deportivo Cali en el estadio Olímpico Pascual Guerrero en una nueva edición del clásico vallecaucano. Finalmente, el miércoles 25 de noviembre a las 6:20 de la tarde, Independiente Santa Fe enfrentará a Once Caldas en El Campín, dejando el cierre para las 8:30 de la noche con el choque entre Atlético Nacional e Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

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