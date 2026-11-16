Por: Caracol TV

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Linda Caicedo, futbolista colombiana que actualmente milita en el Real Madrid femenino, continúa demostrando que su talento va mucho más allá de anotar goles. En el más reciente compromiso, Caicedo brilló en una faceta distinta: la de asistente, mostrando inteligencia y precisión en el último tercio del campo. De acuerdo con información de Noticias Caracol, la jugadora aprovechó su notable velocidad en un ataque, logrando superar la marca rival para después servir un balón determinante a su compañera de equipo, Lotte Keukelaar.

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Según el mismo medio, la secuencia fue clara y decisiva. Linda Caicedo, quien porta el número 18 y es reconocida como capitana del plantel madridista, controló la pelota dentro del área rival tras recibir un pase. Demostrando técnica y sangre fría, logró dejar atrás a su defensora y ejecutó un centro al primer palo. Fue entonces cuando Keukelaar apareció en el lugar indicado para definir la jugada y decretar el 3-2 parcial para el Real Madrid, exactamente al minuto 76 del encuentro.

Este tipo de acciones evidencian la importancia y el crecimiento de Linda Caicedo en la plantilla del Real Madrid femenino. Más allá de sus virtudes como goleadora, la cafetera está consolidándose como una de las jugadoras más influyentes y completas del equipo. Su visión de juego y capacidad para generar oportunidades para sus compañeras añaden un valor significativo al esquema del club.

Para quienes deseen revivir el momento, Noticias Caracol proporcionó un enlace directo donde puede verse la asistencia de Caicedo, subrayando su aporte al resultado del partido. La delantera colombiana reafirma así que su impacto en la cancha no se limita a los goles, sino también a su capacidad de crear jugadas claves y contribuir de forma integral al éxito de su equipo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la asistencia de Linda Caicedo en el partido de Real Madrid femenino?

Linda Caicedo, según Noticias Caracol, recibió el balón en el área, eliminó a su marcadora y centró al primer palo, permitiendo que Lotte Keukelaar anotara el tercer gol parcial para el Real Madrid femenino, mostrando su visión y aporte más allá de anotar goles.

¿Qué papel cumple Linda Caicedo dentro del Real Madrid femenino actualmente?

De acuerdo con Noticias Caracol, Linda Caicedo, con el número 18 y el rol de capitana, destaca no solo por marcar goles sino también por asistir a sus compañeras, consolidándose como una pieza clave y multifacética en el esquema del equipo español.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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