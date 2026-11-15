Este domingo, 15 de noviembre, se presentó una imagen que muchos aficionados pensaron no volver a ver: Ronaldinho, con guayos, disputando nuevamente un partido como jugador profesional.

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(Ver también: Ronaldinho, feliz como siempre, llenó de elogios a James Rodríguez y no olvidó a Luis Díaz)

Lo hizo con el Ravenna FC, un equipo de la tercera división de Italia que él adquirió, pero con la condición de que jugara algún compromiso, pese a que ya se había retirado hace más de 10 años.

Es más, el brasileño, exjugador del Barcelona, PSG, Milán y más, llegó a Italia hace unos días, entrenó un par de veces y de una vez jugó este domingo contra el Forlí, compromiso en el que arrancó como titular.

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De hecho, su nivel sorprendió, puesto que pidió el balón, se vio ágil e incluso participó en el primer gol del encuentro, recibiendo de espaldas, soltándole el balón a un compañero y que así otro jugador pudiera rematar.

Este fue el resumen del partido del brasileño:

Estoy llorando con que Ronaldinho se mueva mejor que Hazard en el Madrid o el Neymar actual. https://t.co/t8Q0RJQJFG — (fan) Cᴀꜱᴛɪʟʟᴏ (@Castiillo_Rm) November 15, 2026

Al final, el compromiso terminó 2-0 a favor del equipo del brasileño, lo que le permite al club mantener la segunda posición con 32 puntos en 14 compromisos jugados, a seis del Spezia que está en la primera posición.

Ronaldinho, por su parte, disputó 45 minutos del partido y se mostró muy feliz, pues por medio de sus redes sociales dejó un mensaje en el que se mostró muy contento por volver a las canchas.

“Hablando en serio, fue hermoso vivir este día tan maravilloso junto a mis compañeros y con un estadio lleno. Sin duda, es un momento muy especial en mi vida. Ustedes saben cuánto me gusta ponerme a prueba y asumir retos diferentes, haciendo cosas que nadie o muy pocos han hecho. Esta adrenalina, el olor del césped y la conexión con el balón siempre son especiales”, dijo.

Y agregó: “Gracias a todos los aficionados por esta noche inolvidable, a quienes viajaron desde lejos para apoyarme y disfrutar de un hermoso partido de fútbol, en el que pusimos todo nuestro esfuerzo para conseguir el ascenso a una categoría superior”.

Mt feliz em voltar a disputar uma partida oficial… Descansei uns anos, mas agora é hora de voltar kkkkkk brincadeiras a parte, foi mto bonito viver este dia maravilhoso, com meus companheiros e estádio cheio!!! Com toda certeza um momento especial na minha vida… vocês sabem como eu gosto de me desafiar a fazer coisas diferentes que ninguém ou que poucos fizeram. Esta adrenalina, o cheiro do campo e o encontro com a bola é sempre especial…Obrigado ao meus amigos Lorenzo, Ignácio e Giuseppe Cipriani e toda a equipe do Ravenna, por acreditarem neste sonho e vamos continuar trabalhando para ajudar a conquistar a Itália e o mundo!!! Tenho certeza que estamos no caminho certo…

Obrigado a todos os fãs por esta noite inesquecível, aos que vieram de longe me prestigiar e ver uma bela partida de futebol, com muito empenho em busca da subida de liga… Nos vemos em breve família — Ronaldinho (@10Ronaldinho) November 15, 2026

(Ver también: Ronaldinho le tiró caño a Fredy Guarín en partido de leyendas: pasó como buseta llena)

Por lo pronto, no se conoce si Ronaldinho jugará otro compromiso en la temporada, pero igual ya los aficionados pudieron verlo nuevamente en una cancha tirando magia como en sus mejores días.

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