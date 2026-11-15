Por: Gol Caracol

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Jamaica sorprendió este sábado al derrotar por 3-2 a México en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, conocida como Concacaf. De acuerdo con el resumen, la selección jamaicana, ubicada en la casilla 66 del ranking FIFA, se impuso en el estadio nacional de Kingston, en un duelo que inició con México dominando y culminó con un inesperado resultado adverso para el equipo que dirige Rafael Márquez.

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Al inicio, el llamado 'Tri' se mostró fuerte en el mediocampo y generó peligro al arco defendido por Jahmali Waite, quien se destacó en varias intervenciones. Un remate de Santiago Giménez fue una de las primeras aproximaciones del equipo mexicano, pero la defensa de Jamaica se consolidó a medida que pasó el tiempo. En el minuto 28, un autogol de Jesús Gallardo adelantó a los caribeños. El guardameta Raúl Rangel cedió un tiro de esquina, y en el intento por despejar, Gallardo terminó enviando el balón al fondo de su propio arco.

La segunda mitad mostró a un México desconectado y a una Jamaica decidida a aprovechar cada oportunidad. Apenas al minuto 46, Khaheim Dixon le dio un pase a Renaldo Cephas, quien definió de derecha al ángulo y amplió la ventaja. Poco después, en el minuto 63, una falta cometida por Gallardo provocó un penalti que Richard King ejecutó sin problemas para poner el 3-0 parcial. Esta actuación marcó una de las noches más difíciles en la carrera reciente de Gallardo.

México redujo la diferencia con un gol de Gilberto Mora al minuto 70, gracias a un pase de Santiago Sandoval. Más tarde, Julián Quiñones transformó un penalti en el minuto 81, acercando el marcador a 3-2. Sin embargo, el esfuerzo ofensivo no fue suficiente y el equipo sumó su tercera derrota consecutiva, después de las caídas ante Estados Unidos y Chile en amistosos recientes.

Además del resultado entre México y Jamaica, los otros partidos de la fase de cuartos de final presentaron una contundente victoria de Estados Unidos sobre Haití por 6-0, el triunfo de Canadá 3-2 sobre Guatemala y el empate sin goles entre Curazao y Panamá, según la ficha técnica del encuentro. El partido de vuelta entre México y Jamaica se disputará el próximo martes en Monterrey.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Jamaica logró vencer a México en la Liga de Naciones de Concacaf?

Jamaica consiguió superar a México combinando solidez defensiva, efectividad en el contraataque y aprovechando errores puntuales del rival. El autogol de Jesús Gallardo y la falta que derivó en penal sumaron a la mala noche mexicana, mientras los caribeños supieron capitalizar sus oportunidades y resistieron los intentos de remontada del ‘Tri’ en la segunda mitad.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta entre México y Jamaica en los cuartos de final?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf entre México y Jamaica está programado para el próximo martes, según la información proporcionada. El enfrentamiento se realizará en la ciudad de Monterrey, ubicada en el norte de México.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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