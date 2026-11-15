Por: El Espectador

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La reciente jornada de elecciones de medio mandato en Estados Unidos, conocidas como "midterms", dejó un panorama político muy claro en contra del gobierno de Donald Trump, con un triunfo categórico para el Partido Demócrata, según lo expuesto en los análisis recogidos. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado quedaron bajo control demócrata, superando ampliamente las expectativas previas y enviando un mensaje de rechazo a las políticas de la administración Trump, especialmente ante el aumento del costo de vida y la polémica gestión en temas internacionales como la guerra en Irán, además de la dura política migratoria encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

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Sin embargo, como se señala en el análisis, la estructura del poder en Estados Unidos otorga al presidente el derecho al veto sobre cualquier iniciativa legislativa, y sin una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, es limitado el margen de acción para los demócratas que quieran bloquear o revertir decisiones presidenciales. Aunque podrán ejercer control y supervisión a través de investigaciones o medidas presupuestales e incluso obstaculizar nombramientos clave, el llamado "señor veto" –expresión utilizada para referirse al poder de Trump de frenar leyes desde el Ejecutivo– seguirá siendo decisivo. Esto prevé una etapa de constante confrontación entre el Congreso y el presidente, sin probabilidades de cambios radicales inmediatos en las políticas esenciales.

En materia internacional, pese al cambio en el Congreso, la influencia demócrata será de matices, dada la primacía del Ejecutivo en relaciones exteriores. Ejemplos relevantes incluyen posibles ajustes en cooperación militar y política antidrogas con Colombia, y mayor escrutinio sobre derechos humanos, aunque el respaldo bipartidista a ciertas líneas se mantiene. Con la designación de figuras radicales en el gabinete, Trump parece inclinado a intensificar su postura, más que moderarse tras el revés electoral, reforzando su línea dura en asuntos internos y externos.

Las repercusiones de este nuevo equilibrio de fuerzas ya se evidencian en decisiones como la cancelación de visitas oficiales y en la actitud de aliados, que buscan distanciarse de iniciativas controvertidas, mientras que tensiones diplomáticas emergen por declaraciones y posturas de funcionarios colombianos, alimentando el escepticismo en las relaciones binacionales ante el avance demócrata, especialmente en la supervisión de la agenda en derechos humanos, paz y política exterior.

¿Qué impacto tienen las elecciones de medio mandato en la política de Estados Unidos hacia Colombia?

De acuerdo con los análisis recogidos, el triunfo demócrata en el Congreso podría significar una mayor presión y control sobre la cooperación entre Estados Unidos y Colombia, especialmente en lo relacionado con derechos humanos, implementación del Acuerdo de Paz y política antidrogas, aunque los cambios serán principalmente de tono y no de fondo, dadas las limitaciones impuestas por el poder de veto presidencial.

¿Cómo afecta el dominio demócrata del Congreso a la política internacional del gobierno de Trump?

Según lo expuesto, aunque la mayoría demócrata en el Congreso puede introducir matices y ejercer una mayor supervisión, la política exterior de Estados Unidos sigue siendo competencia principal del Ejecutivo. Por ello, los demócratas tienen un margen de maniobra restringido y solo podrán limitar determinadas iniciativas, sin provocar giros radicales en la agenda internacional del gobierno de Trump.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.