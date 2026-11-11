Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El futuro político de Renzo García, actual representante a la Cámara por el Tolima, se encuentra bajo la lupa de la justicia. De acuerdo con una entrevista dada a El Nuevo Día, el congresista enfrenta con serenidad y confianza el proceso judicial que podría definir la continuidad de su curul. El jueves 12 de noviembre la Sección Quinta del Consejo de Estado revisará la demanda que pone en tela de juicio la elección de los congresistas de la coalición Pacto Verde por el Tolima para el periodo legislativo 2026-2030.

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García declaró a El Nuevo Día que asume este momento con tranquilidad, convencido de que “cuando uno hace las cosas bien, las cosas tienen que resultar bien”. El representante insiste en que su triunfo electoral fue legítimo y surgido de una campaña sin prácticas de clientelismo ni corrupción, defendiendo así la transparencia de su llegada al Congreso. Además, afirmó que, aunque está preparado para cualquier resultado judicial, le preocupa la posibilidad de que el fallo tenga motivaciones políticas y no jurídicas. Según sus palabras, “ganamos en las urnas, en democracia y nos parece que eso no puede ser burlado, pero igual estamos tranquilos”.

La demanda, presentada por el ciudadano Javier Rodríguez Figueroa, cuestiona la legitimidad en la inscripción de la lista de la coalición Pacto Verde. El objetivo del proceso es establecer si se cometieron irregularidades que afecten la legalidad de la elección. La audiencia que definirá el caso está prevista para las 8:30 de la mañana en la Sección Quinta del Consejo de Estado, y el fallo podría impactar las dos curules que hoy ocupa la coalición en la Cámara de Representantes.

En paralelo al proceso de García, también hubo novedades respecto a Marco Emilio Hincapié, quien junto a García representa al Tolima en la Cámara por la coalición Pacto Verde. El pasado 5 de noviembre, de acuerdo con El Nuevo Día, la Sección Quinta del Consejo de Estado falló a favor de Hincapié en otro proceso judicial que cuestionaba su elección por una supuesta inhabilidad relacionada con el cargo que desempeñaba su padre en Coljuegos. Este desenlace fue celebrado por integrantes de la coalición, como el concejal de Ibagué, Andrés Zambrano, quien espera que los procesos pendientes se resuelvan conforme a la Constitución y la ley.

En este contexto, la decisión del Consejo de Estado será clave para aclarar el futuro de la representación política del Tolima en el Congreso y el desenlace de la controversia legal que pone en suspenso las curules del departamento.

¿Cuál es el proceso judicial que enfrenta Renzo García por la coalición Pacto Verde en el Tolima?

Renzo García, representante a la Cámara por el Tolima, enfrenta un proceso judicial ante la Sección Quinta del Consejo de Estado. La demanda, interpuesta por el ciudadano Javier Rodríguez Figueroa, cuestiona la inscripción de la lista de la coalición Pacto Verde, buscando determinar si hubo irregularidades que pongan en duda la legalidad de la elección de sus representantes.

¿Qué consecuencias puede tener la decisión del Consejo de Estado sobre las curules del Tolima en la Cámara de Representantes?

La decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado podría afectar de manera directa las dos curules en la Cámara de Representantes que actualmente ocupa la coalición Pacto Verde por el Tolima. Dependiendo del fallo, estas podrían quedar en firme o verse anuladas, modificando así la representación política del departamento en el Congreso.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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