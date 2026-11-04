Por: El Espectador

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En una jornada marcada por intensos debates y maniobras legislativas, la Cámara de Representantes aprobó en el Salón Elíptico la ley de sometimiento durante una sesión nocturna que se prolongó hasta las 11:30, convirtiéndose en un triunfo fundamental para el gobierno de Abelardo de la Espriella. El camino hacia la aprobación estuvo lleno de complicaciones: un trámite minucioso para evitar errores previos que habían afectado el presupuesto, el desafío de completar el quórum y la notable ausencia del ministro que originalmente radicó el proyecto. La nueva ley de orden público fue finalmente aprobada el 3 de noviembre, cuando el Ministerio del Interior todavía no tenía titular en firme, de acuerdo con información de El Espectador.

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Desde la mañana, las plenarias de Senado y Cámara continuaron el análisis del articulado. El Senado fue el primero en avanzar, aprobando los 30 artículos con 57 votos a favor y 27 en contra. Uno de los debates centrales giró alrededor de la eliminación del artículo 25, que contemplaba facultades especiales de contratación y permitía usar gastos reservados a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), adscrito al Ministerio del Interior. Este aspecto fue cuestionado por varios parlamentarios por el riesgo de ‘contratación paralela’, y su eliminación respondía a preocupaciones defendidas anteriormente por el exministro Rodrigo Lara, según detalló El Espectador.

Para agilizar la aprobación, el gobierno implementó el modelo “espejo”, con discusiones simultáneas en ambas cámaras para evitar retrasos que pudieran postergar la entrada en vigencia de la ley, cuyo plazo de sanción era el 4 de noviembre. Esta estrategia ya había presentado fallas en el pasado, como con el Presupuesto General 2027. Sin embargo, el gobierno contó esta vez con la supervisión de asesores del Ministerio de Justicia y la presencia de figuras como Fabio Valencia Cossio, quien, aunque no tiene contrato con la administración de la Espriella, ha sido clave para el diálogo entre Ejecutivo y Congreso.

Durante la votación, la prioridad del Ejecutivo fue mantener el quórum necesario para avanzar, algo que no estuvo exento de tensiones internas y reproches en bloques como el Pacto Histórico. El manejo del quórum evitó que la oposición pudiera frenar la aprobación de artículos clave y derivó en fuertes discusiones internas, sobre todo cuando la Cámara aceptó el texto del Senado para el artículo 2, enfocado en la protección de la protesta social. Así, aunque la ley representa una consolidación de la política de seguridad del gobierno, también evidenció las divisiones y debilidades de la oposición, de acuerdo con El Espectador.

¿Cómo se logró aprobar la ley de sometimiento en el Congreso y cuál fue la estrategia utilizada?

La aprobación de la ley de sometimiento en el Congreso se alcanzó mediante el uso de un modelo denominado “espejo”, que permitió que tanto Senado como Cámara discutieran y aprobaran el mismo texto de forma simultánea. De esta manera, se evitó el proceso de conciliación que podría haber demorado la entrada en vigor de la ley. Además, el gobierno priorizó mantener quórum suficiente y contar con la intermediación de figuras experimentadas, según explicó El Espectador.

¿Qué es el Fonsecon y por qué generó debate durante la aprobación de la ley de sometimiento?

El Fonsecon es el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, una entidad adscrita al Ministerio del Interior. El artículo 25 del proyecto de ley proponía darle al Fonsecon facultades especiales de contratación y permitir el uso de gastos reservados. Esto generó debate en el Congreso porque, de acuerdo con El Espectador, se temía que pudiera abrir la puerta a una ‘contratación paralela’, razón por la que finalmente este artículo fue eliminado del texto aprobado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.