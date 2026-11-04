Por: El Espectador

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El reciente nombramiento de Camilo Noguera Pardo como nuevo director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) ha desatado una ola de críticas y preocupaciones entre quienes conforman las disciplinas de la antropología, arqueología e historia en Colombia. De acuerdo con la convocatoria a un plantón citada por El Espectador, miles de profesionales graduados en estas áreas han cuestionado la decisión del actual gobierno de designar a un abogado ultraconservador en un cargo que, históricamente, ha estado reservado para expertos con formación y experiencia en campos relacionados con las ciencias sociales y el patrimonio cultural.

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La principal molestia, según el gremio, radica en la falta de trayectoria de Noguera Pardo dentro del ámbito de la investigación propia del Instituto. Él es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda, cuenta con una maestría en investigación universitaria y formación doctoral en bioética. Durante la administración del expresidente Iván Duque, sirvió como asesor del alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y aunque en su hoja de vida figura experiencia como docente, no existen registros de trabajos vinculados con las líneas misionales del ICANH.

Este perfil contrasta con el de Alhena Caicedo Fernández, quien lideró la institución entre 2022 y 2026 y es reconocida antropóloga, con maestrías en antropología, etnología y cine documental social y cultural, además de un doctorado en antropología social y etnología, lo que reforzaba el vínculo del ICANH con las ciencias humanas y la investigación académica de alto nivel.

Frente a esta situación, los profesionales que preparan la manifestación para el viernes 6 de noviembre frente a la sede del ICANH en La Candelaria han expresado su inquietud por el futuro de la institución. En la convocatoria, piden “garantías para ejercer estas profesiones en un entorno que reconozca la experticia conseguida tras años de investigación coherente”, y consideran que el instituto está en riesgo si se aparta la dirección de las manos de expertos con conocimiento acumulado.

El rechazo se ha hecho sentir también en una petición publicada en la plataforma Change.org, que hasta el momento ha recolectado más de 3,600 firmas verificadas. Según el comunicado difundido, la sociedad científica colombiana cuenta con numerosos profesionales formados en universidades nacionales y extranjeras, con maestrías y doctorados, experiencia y conocimiento para liderar el ICANH, como lo ha demostrado durante los casi 85 años de historia de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el nombramiento de Camilo Noguera Pardo en el ICANH ha generado tanta controversia?

El nombramiento de Camilo Noguera Pardo al frente del ICANH ha generado controversia porque, según afirman profesionales del sector y el texto de la convocatoria, no tiene formación ni experiencia en antropología, historia o arqueología, disciplinas que considera esenciales para dirigir la entidad. La preocupación de la comunidad científica se centra en la posibilidad de que esto afecte la misión del instituto y desmotive la experticia de quienes han dedicado años de estudio e investigación en el área.

¿Qué significa la sigla ICANH y cuál es el papel de esta entidad en Colombia?

ICANH corresponde a Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Según lo consignado en la fuente de El Espectador, esta entidad se dedica a la investigación, protección y promoción del patrimonio material e inmaterial de Colombia, trabajo que requiere conocimientos específicos en disciplinas como la antropología, la arqueología y la historia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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