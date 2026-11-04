Por: Blu Radio

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Las circunstancias que rodearon la muerte de un bebé de apenas siete meses de edad en el nororiente de Medellín son materia de investigación por parte de las autoridades, mientras sus padres esperan los resultados de Medicina Legal para conocer qué ocurrió con su hijo.

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El menor, identificado como Zhamir Eziel Rojas Medrano, fue encontrado sin vida en un hogar infantil del barrio Guadalupe, en la comuna Manrique, donde sus padres, de nacionalidad venezolana, lo habían dejado bajo cuidado mientras cumplían con sus jornadas laborales.

De acuerdo con el relato preliminar entregado por Eliezer Rojas, padre del niño, horas después de dejarlo en el establecimiento recibieron una llamada en la que les comunicaron el fallecimiento. Según la información que les proporcionaron, el bebé se encontraba tomando una siesta de la cual no despertó.

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“Nos dijeron que el niño estaba durmiendo y ya no despertó más. El niño está completamente sano, pues ya tocaría esperar a que le hagan la autopsia a ver qué fue lo que le pasó”, indicó.

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Por ahora no se conocen las causas de la muerte ni las circunstancias médicas que pudieron desencadenarla. La familia permanece a la espera de los exámenes forenses que permitan establecer con precisión qué sucedió y si existen elementos adicionales que deban ser considerados dentro de la investigación.

A las dificultades propias de esta situación se suma que los padres llevan poco tiempo en Colombia y todavía no cuentan con toda la documentación necesaria para adelantar los trámites correspondientes.

Ante esta situación, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín brinda acompañamiento a la familia para facilitar las gestiones institucionales, contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y agilizar la entrega del cuerpo.

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