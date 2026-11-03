Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, solicitó que las autoridades le asignaran un cupo en un establecimiento penitenciario de Itagüí. De acuerdo con El Tiempo, para justificar la petición, el abogado Felipe Alzate Gómez puso sobre la mesa el parentesco del procesado con una figura política de reconocimiento nacional.

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(Vea también: Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, radicó tutela tras su traslado a cárcel de Cómbita)

La solicitud fue presentada el 30 de octubre ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Gobernación de Antioquia, poco antes de que se concretara el traslado de Quintero a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, señaló el diario. El documento expuso las razones por las que la defensa consideraba que su cliente debía permanecer en un centro de reclusión de la región.

Miguel Quintero pidió cupo en cárcel de Itagüí por su parentesco con Daniel Quintero

En el oficio, el abogado Felipe Alzate solicitó que se adelantara de manera urgente el trámite para que Miguel Quintero fuera ubicado en la Cárcel Departamental Yarumito de Varones y Anexo de Mujeres E. R. E., situada en el municipio de Itagüí, Antioquia.

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Uno de los argumentos centrales fue el vínculo familiar del procesado con Daniel Quintero, quien fue alcalde de Medellín. Para la defensa, esa relación y la exposición pública del caso generan condiciones particulares de vulnerabilidad que las autoridades deben considerar al determinar el lugar de reclusión.

“En el caso concreto, debe considerarse que el señor Miguel Quintero Calle es hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, circunstancia que lo vincula directamente, por razón de consanguinidad, con una figura política de amplio reconocimiento público, cuya trayectoria y exposición en el escenario político local y nacional constituyen elementos relevantes para valorar las condiciones particulares de seguridad de mi representado”, se lee en el documento expuesto por El Tiempo.

El abogado agregó que la identificación pública de su cliente como familiar cercano del exmandatario, sumada a la exposición mediática de la investigación penal, podría causar riesgos durante su permanencia en un establecimiento carcelario.

Según el defensor, esas circunstancias debían ser valoradas para prevenir posibles intimidaciones, amenazas, confrontaciones o agresiones que pudieran comprometer la vida y la integridad de Miguel Quintero.

¿Por qué Miguel Quintero pidió que lo enviaran a la cárcel de Yarumito?

La defensa no solicitó un cupo en cualquier establecimiento penitenciario. Yarumito cuenta con un régimen particular y está destinado principalmente a personas vinculadas con el servicio público, de acuerdo con las condiciones establecidas en su reglamento interno.

Por esa razón, el abogado también pidió que, si no era posible asignarle un espacio en ese centro de reclusión, las autoridades evaluaran la posibilidad de ubicarlo en otro establecimiento que tuviera un patio o pabellón especial para servidores públicos.

La petición debía ser estudiada por las autoridades penitenciarias y departamentales. En otras palabras, el hecho de que la defensa invocara el parentesco con Daniel Quintero no significaba que Miguel tuviera garantizado el ingreso a Yarumito.

La solicitud también planteó la necesidad de valorar las condiciones de seguridad particulares del procesado antes de definir su ubicación definitiva.

Miguel Quintero fue trasladado a Cómbita y su defensa presentó tutela

Pese a la petición de su abogado, Miguel Andrés Quintero Calle terminó recluido en la cárcel de Cómbita, conocida como El Barne, en Boyacá, después de que un juez revocara la medida de detención domiciliaria que cumplía mientras avanzaba la investigación penal en su contra.

El proceso está relacionado con presuntas irregularidades en contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La Fiscalía investiga posibles delitos relacionados con la contratación pública y la apropiación de recursos.

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