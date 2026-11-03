Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, ciudadanos y visitantes cuentan con múltiples opciones de entretenimiento y bienestar en espacios como el Centro Felicidad Chapinero. Este equipamiento público, perteneciente a toda la comunidad capitalina, busca mantener sus servicios deportivos en condiciones óptimas mediante una estrategia de contribución por parte de quienes los utilizan. De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía de Bogotá, a partir del 1 de noviembre de 2026 se retomará el cobro por el uso de los tres principales espacios deportivos del Centro: el gimnasio, la Arena Polivalente y el complejo de natación.

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Las tarifas fijadas para la oportuna conservación de los espacios han sido ajustadas con el propósito de mantener la accesibilidad, e incorporan novedades en las plataformas digitales para facilitar los procesos de registro y pago. Según la Alcaldía de Bogotá, se trata de aportes asequibles que garantizan la continuidad y la calidad del servicio en este lugar clave para la comunidad.

En el caso del gimnasio, situado en el sexto piso, el pago debe realizarse a través de la plataforma digital TuBoleta. Allí, se abona una mensualidad por el valor de $80.000, que inicia desde la validación del pago en la recepción del gimnasio. Es indispensable registrarse y adjuntar, en la plataforma dispuesta para piscinas, fotocopia de la cédula y del certificado de afiliación a la Entidad Promotora de Salud (EPS). Solo después de este proceso es posible ingresar y hacer uso del gimnasio durante el mes pagado.

Por su parte, la Arena Polivalente, localizada en el tercer piso, se reserva por jornada de dos horas. El costo de la reserva asciende a $270.300 e incluye la posibilidad de hacer el trámite y el pago tanto de manera virtual como presencial en los puntos de TuBoleta. Es fundamental conservar el comprobante de pago, que será exigido el día de la reserva para permitir el acceso a la arena.

El complejo de piscinas, que abarca los pisos 8, 9 y 10, contempla inicialmente un periodo de transición durante el cual el pago se aceptará exclusivamente de forma presencial y solo después de haber confirmado reserva en la plataforma del Centro Felicidad Chapinero. La tarifa para el uso libre de la piscina es de $10.000 por sesión. Para acceder, primero se debe registrar en la plataforma, subir la documentación requerida y luego, tras la verificación, reservar fecha y hora. Finalmente, el día reservado, el pago se efectúa en la recepción y solo entonces se concede el ingreso.

De esta manera, el compromiso colectivo permite que los espacios continúen disponibles, seguros y en buen estado para todos los ciudadanos.

¿Cómo hacer el registro y pago en los espacios deportivos del Centro Felicidad Chapinero?

El proceso para acceder a los espacios deportivos comienza siempre con el registro de datos, la presentación de la cédula y el certificado de afiliación a la Entidad Promotora de Salud (EPS). Dependiendo del espacio, el pago puede hacerse virtualmente a través de TuBoleta o presencialmente en la taquilla. El procedimiento específico varía según se trate del gimnasio, la Arena Polivalente o la piscina, por lo que es clave consultar e iniciar el trámite en la respectiva plataforma oficial.

¿Cuáles son las tarifas y requisitos de ingreso a gimnasio, Arena Polivalente y piscinas?

De acuerdo con la información, el gimnasio tiene una tarifa mensual de $80.000; la Arena Polivalente cuesta $270.300 por dos horas de uso; la piscina tiene un precio de $10.000 por sesión libre durante el periodo de transición. Para todos los espacios es obligatorio presentar fotocopia de cédula y certificado de afiliación a la EPS, además de registrarse en las plataformas designadas antes de realizar el pago o ingresar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.