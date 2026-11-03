Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Durante la semana comprendida entre el 3 y el 7 de noviembre de 2026, Bogotá acogerá una serie de movilizaciones, plantones y manifestaciones ciudadanas, que abordarán temas laborales, derechos humanos, causas sociales y solidaridad internacional, según información difundida por la Dirección de Convivencia y Diálogo Social de la Secretaría Distrital de Gobierno. La iniciativa "Bogotá, mi ciudad, mi casa" respalda el derecho a la protesta pacífica e invita a los ciudadanos a estar atentos y planificar sus desplazamientos, en vista de las posibles afectaciones a la movilidad que conllevan estas actividades.

Sigue a PULZO en Discover

La agenda de movilizaciones inicia el martes 3 de noviembre con un plantón de trabajadores de la administración de la sede ASAB de la Universidad Distrital, en la localidad de Santa Fe, desde las 8:00 a. m. Ese mismo día está programada una ‘velatón’ en honor a Yuli Yaneth Avilés Cornelio, a las 5:00 p. m. en el barrio El Anhelo, localidad de Bosa. El jueves 5 de noviembre tendrá lugar una vigilia silenciosa por Palestina a las 11:30 a. m. frente a la Embajada de Israel, en Teusaquillo, y a las 5:00 p. m. se realizará la "Marcha por la xenofobia y la omisión de la Policía" en KOAJ Santa Librada, Usme. El viernes 6 de noviembre, el Ministerio del Interior en La Candelaria será escenario de un plantón denominado "gran besatón para recibir a Ordóñez en el cargo", a las 4:00 p. m. Finalmente, el sábado 7 de noviembre, la Plaza de Bolívar, también en La Candelaria, acogerá a la 1:00 p. m. un plantón para conmemorar 41 años de resistencia y memoria por las personas desaparecidas.

La Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno, acompañará estas actividades con sus equipos de gestoras y gestores de diálogo social y derechos humanos, con el fin de promover el respeto, la convivencia ciudadana y el diálogo constructivo. Se recomienda consultar los canales oficiales —como el Portal Bogotá— para conocer en tiempo real las novedades referentes a cierres, desvíos y eventuales cambios en la programación.

Entre las principales recomendaciones para la ciudadanía están planificar rutas con antelación, respetar las instrucciones de autoridades y acompañantes, participar de manera pacífica y consultar fuentes oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno ante cualquier actualización. La administración distrital recuerda su compromiso con la garantía de los derechos humanos, el fortalecimiento de la participación y la consolidación democrática en el espacio público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las movilizaciones y marchas programadas en Bogotá entre el 3 y el 7 de noviembre de 2026?

Durante esa semana, están previstas varias expresiones ciudadanas como plantones, velatones, vigilias y marchas. Entre ellas destacan el paro de trabajadores de la Universidad Distrital sede ASAB, una velatón en Bosa, una vigilia por Palestina, una marcha sobre la xenofobia, un plantón en el Ministerio del Interior y una conmemoración por los desaparecidos, según la Secretaría Distrital de Gobierno.

¿Por qué la Secretaría Distrital de Gobierno promueve el diálogo social durante las protestas en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Gobierno acompaña estas jornadas a través de sus equipos de diálogo social y derechos humanos para asegurar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta, fomentar la convivencia pública y proteger los derechos de los manifestantes y la ciudadanía. Su intervención busca fortalecer la democracia participativa y evitar situaciones de conflicto en el espacio público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z