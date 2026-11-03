Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa es una apuesta institucional diseñada para fortalecer el crecimiento de los emprendimientos en la capital. Con el objetivo de brindar acompañamiento efectivo a quienes lideran pequeños y medianos negocios, la Administración distrital radicó un ambicioso proyecto de Acuerdo ante el Concejo de Bogotá. Según la información suministrada, la meta es articular y organizar la oferta institucional, de modo que la ayuda llegue de forma estructurada y acorde a las verdaderas necesidades de quienes impulsan el desarrollo económico en la ciudad.

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La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) fue la encargada de presentar la iniciativa ante la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público. El enfoque central apunta a reducir barreras de acceso para los emprendedores, facilitando formación, financiación, acceso a nuevos mercados y procesos de formalización. Esta apuesta es especialmente relevante considerando que alrededor de 1,5 millones de personas lideran emprendimientos en Bogotá. De acuerdo con la información del citado proyecto, los micronegocios no solo aportan el 40 % del empleo en la ciudad, sino que también representan cerca del 30 % del producto interno bruto (PIB) del sector comercio y el 6 % del valor agregado de la capital.

María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, afirmó que el Sistema Distrital de Emprendimiento (SIDEM) pretende conectar los esfuerzos en formación, fortalecimiento, financiación y acceso a mercados, ofreciendo rutas personalizadas para cada emprendimiento. El SIDEM centralizaría la oferta de servicios del Distrito, trabajando de la mano con universidades, gremios, empresas y el Ministerio de Comercio, para brindar apoyo según la etapa en la que se encuentre cada negocio.

Un elemento destacado será un sistema único de información en el que los emprendedores podrán inscribirse una sola vez, evitando trámites repetitivos. Este sistema permitirá identificar las verdaderas necesidades de cada unidad productiva y, gracias al Diagnóstico de Madurez Empresarial (DIME), se establecerán rutas personalizadas en varias etapas: activación (convertir habilidades en oportunidades de ingresos), fortalecimiento (desarrollar capacidades técnicas y digitales), financiamiento (acceder a recursos) y conexión a mercados (ampliar la clientela y oportunidades comerciales). Además, se brindará orientación para la formalización y facilitación de trámites empresariales.

Para acercar estos servicios a todas las localidades de Bogotá, se contempla la creación de Estaciones de Emprendimiento: puntos físicos, móviles y virtuales donde los negocios podrán acceder a capacitación, acompañamiento y herramientas compartidas. Así, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico buscan consolidar un modelo sostenible de apoyo empresarial que potencie las oportunidades económicas locales.

¿Qué es el SIDEM y cómo beneficiará a los emprendedores en Bogotá?

El Sistema Distrital de Emprendimiento (SIDEM) es una propuesta que articulará los servicios institucionales de apoyo a los emprendedores en Bogotá. Permitirá que cada líder de negocio reciba acompañamiento personalizado, acceda a formación, financiación y mercados, y facilite los procesos de formalización, según lo expuesto por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

¿Para qué sirven las Estaciones de Emprendimiento en el proyecto de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa?

Las Estaciones de Emprendimiento, tanto físicas, móviles como virtuales, están pensadas para acercar procesos de formación, acompañamiento y acceso a equipos compartidos a los pequeños negocios en distintas localidades. De esta manera, se busca que los emprendedores puedan fortalecer sus productos y procesos sin asumir altos costos individuales, tal como indica la iniciativa presentada ante el Concejo de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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