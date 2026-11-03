Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y en alianza con el sector privado, ha puesto a disposición de la ciudadanía una amplia oferta laboral de 3.074 vacantes. Esta iniciativa está dirigida a personas con diversos niveles de formación y experiencia, lo que representa una oportunidad concreta para quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo, de acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá.

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Según datos de la SDDE, 2.654 de estos puestos de trabajo pueden ser consultados y a los que se puede acceder a través de la plataforma del Servicio Público de Empleo. Además, otras 420 vacantes estarán disponibles en tres ferias presenciales que se llevarán a cabo el 4 y el 5 de noviembre en las localidades de Barrios Unidos, Fontibón y Ciudad Bolívar. Cada jornada está orientada a perfiles específicos y cubre sectores como construcción, logística, farmacia, electricidad y soldadura, entre otros campos.

En Barrios Unidos se han destinado 120 vacantes para cargos de auxiliar de bodega y auxiliar de farmacia, en Fontibón se ofrecerán 100 oportunidades laborales para asesor comercial, cajero, auxiliar de bodega, auxiliar de seguridad de almacén, entre otros; mientras que en Ciudad Bolívar estará disponible la oferta más amplia con más de 200 oportunidades para oficiales y auxiliares de obra, técnicos en diferentes áreas y soldadores especializados.

El enfoque de inclusión y diversidad es uno de los aspectos destacados: de los 2.654 puestos en la plataforma del Servicio Público de Empleo, 996 están dirigidos a jóvenes entre 18 y 28 años, 564 a mujeres, 358 a personas con discapacidad, 265 a personas sin experiencia, 233 a mayores de 50 años y 375 a perfiles profesionales. Una misma vacante puede estar orientada a varios grupos poblacionales, lo que amplía las posibilidades de participación.

La oferta abarca diferentes niveles educativos: se incluyen vacantes para quienes han cursado primaria, secundaria, bachillerato, técnico, tecnólogo, profesional y profesional con especialización. Los cargos disponibles son variados, entre ellos tecnólogo en radiología, jardinero, auxiliar de mantenimiento, ejecutivo comercial, operador logístico motorizado, médico, agente de servicio al cliente bilingüe y otros perfiles tanto para trabajos operativos como profesionales.

Adicionalmente, se pondrá en funcionamiento la Unidad Móvil de Empleo del 3 al 7 de noviembre de 2026 en el Centro Comercial Titán Plaza, ofreciendo orientación ocupacional gratuita, registro de hojas de vida y asesoría laboral. Además, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá, la ciudadanía puede mantenerse informada sobre vacantes, ferias y cursos de formación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sectores ofrecen vacantes laborales en Bogotá, según la Alcaldía?

De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá, los sectores que cuentan con vacantes disponibles incluyen construcción, logística, farmacia, electricidad y soldadura. Además, se encuentran cargos relacionados con atención al cliente, servicios de salud, ventas, mantenimiento, operaciones logísticas, seguridad, y varios perfiles técnicos y profesionales.

¿Quiénes pueden postularse a las vacantes de empleo en Bogotá y qué requisitos educativos se solicitan?

Según datos proporcionados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, pueden postularse jóvenes entre 18 y 28 años, mujeres, personas con discapacidad, mayores de 50 años, personas sin experiencia laboral y profesionales. En cuanto a los requisitos educativos, existen vacantes para quienes han cursado desde la educación básica primaria hasta profesional con especialización, lo que permite una amplia posibilidad de participación para perfiles muy diversos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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