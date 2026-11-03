Por: El Espectador

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Una nueva oferta laboral llega a Bogotá con la apertura de 3.074 vacantes gracias a una alianza entre la Alcaldía, la Secretaría de Desarrollo Económico y empresas privadas. La propuesta incluye 2.654 puestos de trabajo en la plataforma del Servicio Público de Empleo y 420 vacantes en ferias presenciales, lo que amplía significativamente las posibilidades para quienes buscan empleo en la ciudad, según información publicada por El Espectador.

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Las ferias de empleo, organizadas por la Agencia de Empleo de Bogotá, se llevarán a cabo en tres localidades: Barrios Unidos, Fontibón y Ciudad Bolívar. En Barrios Unidos, la jornada será en el Centro Comercial Metrópolis y se enfocará en perfiles de auxiliar de bodega y auxiliar de farmacia, con vacantes disponibles tanto para quienes tengan experiencia como para quienes no la tengan. En Fontibón, la actividad se hará en el Centro Empresarial Dorado Plaza, donde se buscan perfiles variados, desde asesor comercial hasta auxiliar de seguridad de almacén. En Ciudad Bolívar, la feria de empleo tendrá lugar en la Alcaldía Local y ofrecerá opciones para oficios relacionados con la construcción, electricidad y soldadura, ampliando así la cobertura y diversidad laboral.

En paralelo, la plataforma digital de empleo dispone de vacantes dirigidas a distintos grupos poblacionales: jóvenes entre 18 y 28 años, mujeres, personas con discapacidad, quienes no tienen experiencia laboral, mayores de 50 años y profesionales universitarios. Se destaca que una misma oferta de trabajo puede favorecer a varios de estos grupos. En cuanto al perfil educativo, las vacantes incluyen puestos para bachilleres, técnicos, tecnólogos, personas con formación básica primaria o secundaria, profesionales y personas con especialización.

Igualmente, la Unidad Móvil de Empleo estará entre el 3 y el 7 de noviembre en el Centro Comercial Titán Plaza, con atención gratuita y asesoría para quienes deseen presentar su hoja de vida, recibir orientación ocupacional y conocer alternativas de formación. Allí es posible postularse a cargos como médico de consulta, ejecutivo comercial, operador logístico, optómetra, supervisor de manufactura, auxiliar de bodega, entre otros.

Para información actualizada, los interesados pueden acudir a los canales oficiales distritales, incluido el canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”, donde se publican tanto las vacantes diarias como opciones de formación sin costo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en las ferias de empleo presenciales de Bogotá y cuáles son los requisitos?

Para acceder a las ferias de empleo presenciales es fundamental asistir a los lugares y horarios establecidos para cada localidad. Los perfiles requeridos varían dependiendo de la feria, por lo que usted debe revisar si su experiencia, formación o intereses se alinean con los cargos ofrecidos como auxiliares de bodega, auxiliares de farmacia, oficiales de obra, electricistas o soldadores. La información y dirección de cada feria están disponibles en la convocatoria publicada por El Espectador.

¿Cómo acceder a las vacantes del Servicio Público de Empleo de Bogotá?

Para consultar y postularse a las vacantes del Servicio Público de Empleo, es necesario ingresar a la plataforma oficial dispuesta por la Secretaría de Desarrollo Económico. Allí usted podrá registrar su hoja de vida, filtrar las ofertas según su perfil y aplicar directamente en línea. Además, existen canales oficiales, como el canal de WhatsApp, que facilitan el acceso a la información y la postulación a las oportunidades laborales activas en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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