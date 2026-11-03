Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Secretaría Distrital del Hábitat anunció oficialmente la reapertura de ‘Reduce tu Cuota’, un programa que hace parte del Plan de Vivienda ‘Mi Casa en Bogotá’, liderado por el alcalde Carlos Fernando Galán. Desde el 3 de noviembre de 2026, la estrategia habilita 4.000 cupos nuevos destinados para el año 2027, con el objetivo de beneficiar a familias que buscan mejorar sus posibilidades de acceder a una vivienda propia en la capital colombiana, según información publicada en el portal de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la secretaria Vanessa Velasco Bernal, esta convocatoria amplía las oportunidades para familias de Bogotá que deseen postularse y disminuir el costo mensual que deben asumir por la compra de vivienda. “Queremos que más familias de Bogotá puedan acceder a este apoyo y tengan mejores condiciones para pagar su vivienda. Por eso, las invitamos a participar en esta nueva convocatoria y acercarse a las entidades financieras vinculadas al programa para realizar su postulación”, expresó la funcionaria, citada en el comunicado oficial.

El principal beneficio está dirigido a hogares que hayan adquirido vivienda nueva de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP) en Bogotá. Quienes resulten seleccionados recibirán un aporte correspondiente a 12 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que para el 2026 alcanza un máximo de $21.010.860. Esta suma se reparte en 48 cuotas mensuales que se giran directamente a la entidad financiera donde la familia tiene su crédito hipotecario, o al contrato de leasing habitacional, para disminuir su cuota mensual.

Vale la pena resaltar que los hogares ya inscritos en la plataforma SUAV y cuyo estado sea ‘Registrado’ mantienen su participación y no deben volver a postularse, siempre que cumplan los requisitos y el crédito o contrato de leasing tenga inicio igual o posterior al 15 de diciembre de 2026. Por el contrario, quienes hayan desembolsado un crédito o iniciado el contrato antes de esa fecha no podrán acceder a los nuevos cupos. Los interesados deberán postularse directamente en las entidades financieras vinculadas a ‘Reduce tu Cuota’. El listado de entidades participantes, junto con los requisitos completos, está disponible en la página oficial de la Secretaría Distrital del Hábitat.

Con este tipo de iniciativas, el Distrito refuerza el apoyo a quienes sueñan con una vivienda propia y mejora las condiciones para que puedan permanecer en ella, sumando alternativas dentro del Plan ‘Mi Casa en Bogotá’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos y entidades para postularse al programa ‘Reduce tu Cuota’?

Para acceder a los beneficios de ‘Reduce tu Cuota’, las familias interesadas deben postularse directamente en bancos, cooperativas y fondos autorizados, cuyos nombres se pueden consultar en la página web de la Secretaría Distrital del Hábitat. Además, es indispensable cumplir con las condiciones relacionadas con la adquisición de vivienda nueva de interés social o prioritario y tener el desembolso del crédito o el inicio del leasing a partir del 15 de diciembre de 2026.

¿Qué diferencia hay entre vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP)?

La vivienda de interés social (VIS) y la vivienda de interés prioritario (VIP) son categorías usadas en Colombia para definir proyectos de viviendas dirigidos a hogares de ingresos bajos y muy bajos. Generalmente, la VIP corresponde a viviendas con menor valor y requisitos más estrictos de acceso, mientras que la VIS abarca un rango un poco más amplio de precios y beneficiarios, siempre dentro de las familias de menores ingresos.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.